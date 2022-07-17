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倫敦購物街

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

旅客到倫敦遊覽，行程表上必然會訂有到Oxford Street購物這一環吧，這條極旺的牛津街，卻經歷著翻天覆地的蛻變。

大型百貨公司是一間接著一間的倒下來，Debenhams不見了，House of Fraser也消失了，John Lewis仍在努力迎難而上，而老牌高檔次的Selfridges仍屹立不倒，實屬奇葩。

其實，就連曾是年輕人追捧的Topshop，也可以被市場淘汰的話，誰都該有心理準備，在經濟大洗牌的巨輪下，什麼非常規的事情都可能隨時發生。

走廉價時尚路線的Primark，幾乎已成功吞噬了其他相同路線的對手了，我沒聽過有人未曾光顧過Primark。但就連這家大型時裝品牌，也不得不屈服於市場劇變而改變營商策略呢，過去Primark是堅持不設網路購物的，近日已宣布隆重開設網購服務了。

這個世紀疫症徹底改變了世人的購物習慣，試問有誰會在過去一星期裡未曾網購的？不設網購，等同是找死吧！

但倘若疫情放緩，心情挺佳，很想找個聊得投契的好友逛街喝咖啡的話，除了Covent Garden，我會選擇到Chelsea。從Sloane Square車站步出，向右轉是世界頂級名牌林立的名店街，但我只會遠觀而已。

我會向左走，那條長長的King's Road，兩邊滿是特色小店，逛得我心花怒放。累了，找間義大利餐廳吃甜點喝咖啡，優閒自在。

咖啡 義大利 疫情

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