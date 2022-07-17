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一場精采又有趣的乒乓球比賽

〈心有所感〉周希新

多年前，我還住在田納西州查城時，有一段時間迷上乒乓球，當時參加了查城的Senior ping pong club。剛開始因多年未練球，太生疏，打得很差，但經過一段時間之後，一方面自己對乒乓產生濃厚興趣，而且俱樂部中有一名華人醫生，他打了好幾年乒乓，球技精湛，是俱樂部的頂尖好手之一，他常鼓勵我，說我乒乓球技進步很快，稍加努力，一定可打敗某某人，我的興趣就更濃厚了。

有一天下午，到俱樂部練球的人很少，我和一名陳太太練球，她的英文名叫Grace，人長得挺漂亮，不過和我打乒乓她沒贏過。那天旁邊另外有兩個老美也在練球，這兩人是老搭檔了，他們提議打雙打，一拍即合，立馬開始。

這兩個老美一個叫Sam，我和他打過很多次，最近我打五場能贏他三場；另一個叫David，是銀行的副總裁，球技高超，我和他打球從未贏過，他們兩人雙打搭檔好幾年，經常外出比賽，最好的一次曾得到全美國老年乒乓比賽第三名，說起來實力應該比我們好一些，不過因為這只是友誼賽，沒有壓力。        

比賽採五戰三勝制，前面四盤，第一盤我和Grace贏了，第二盤老美贏了，第三盤我們又贏了，第四盤Sam他們贏了。

不過這四盤都有一個共通點，就是每盤都打到丟司之後，再繼續爭了不少球，才分出勝負，可見雙方實力很接近。

笫五盤開打，比分又從二平、三平，到四平，忽然感覺比賽氣氛緊張了許多，似乎雙方爭勝的心都很強。

這時，我忽然產生一個靈感，今天這場比賽不是看誰會贏，而是看誰會輸，我為什麼會這麼想呢？因為任何比賽，最後一場都是最緊張的，而且越到後面就越緊張，這時候，容易緊張的人就會因為太緊張而出錯，輸掉比賽。

我在腦中飛快的把我們四人分析了一下，David球技高超，而且根本不會緊張；但Sam則相反，他到後面很容易因緊張而出錯（我和他有多次交手經驗，非常了解他）。

至於我們這邊呢，Grace其實網球打得比乒乓球好，還經常出去參加比賽，她根本不會緊張，但我有自知之明，我是很容易緊張的。

孫子兵法，知己知彼百戰不殆。說時遲，那時快，比分已從五平、六平到了七平，我立刻擬定對策，我料定Sam肯定不會想到我所分析的這些結論，我一面提醒自己，不要想比分，只管打球，這樣會減少我的緊張情緒。

另外，我盡量不抽球，只把球擋過去，這樣也比較不容易出錯。

結果，果然被我料對了，打到九平之後，Sam因為太緊張而連續兩球掛網，我們贏了。  

我和Grace贏了強敵，而比分又非常接近，高興到不行。

Sam因失誤而輸球，顯得非常懊惱，而David則氣得不得了，他以為他們一定會贏我們的，他立刻提出再加賽兩盤，七戰四勝制，我笑嘻嘻地對他說：「抱歉，我們還有急事要走，下次再見。」

我和Grace立刻離開，回頭看見David氣得吹鬍子瞪眼的樣子，太逗了。

田納西州 華人

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