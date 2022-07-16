山道位於香港 島石塘咀，顧名思義，它依山開鑿，由德輔道西、皇后大道西往高處伸展，一條上坡路，把山下和山上接連起來。

我在山道附近長大，對於山道極為熟悉。

由於有學校位於山道，小販前來做生意。有兩個用綠色鐵板建造的固定攤位，依附建築物的外牆而建，主要售賣零食，十分受學生歡迎，上、下課時候，兩個攤位前擠滿學生。

有一對夫婦擺流動攤賣白粥和糯米飯，他倆搬來木箱和小板凳，在斜坡上擺開，顧客坐下進食。大家的平衡力都很驚人，坐在上坡路上，不會倒下。

後來小販被取締，山道的市集消失，周圍一片寧靜，只有每年盂蘭節才會熱鬧一下。

每到農曆七月鬼門關大開，人們除了在街上燒紙錢周濟窮困的遊魂野鬼，還會以神功戲娛樂鬼神。山道天橋下一方土地，就是每年盂蘭節搭建戲台上演潮州戲曲的地方。我小時候看工人用鹹水草把竹桿連接起來，就成為戲台，簡直是鬼斧神工。工人在棚架間爬來爬去，身手敏捷，像靈活的猴子。

開鑼鼓我就跟隨祖母去看潮州戲，我不懂潮州話，根本不明白演員唱什麼。我熱中看戲，純粹為了湊熱鬧。坐在炎熱的空氣裡，滲著汗，看著台上人物臉上色彩繽紛，聽著震耳欲聾的音樂聲，見台下人影掩映，有人留心欣賞演出，有人跟鄰座交頭接耳，有人只顧吃零食，甚至有人打瞌睡。孩子在觀眾席間跑來跑去，招人責罵。一個細小的面積雜亂無章，卻充滿魅力。

演出通宵達旦，多年來累積不少投訴，結果有關部門立下規矩，晚上11時後，演出不可使用擴音器，鑼鼓喧天突然沉默起來，觀眾欣賞的興趣減退，觀眾席疏疏落落。

很多年後一個晚上，我經過山道，見到天橋下搭建了一個細小的舞台。當時並非盂蘭節，我覺得好奇，走到台前看個究竟，原來正在拍攝電影 「胭脂扣」。台上上演的是「山伯臨終」，我混在台下人群中。後來電影上映，我到戲院看戲，積極尋找自己，卻找不到。

看完拍戲，我繼續走回家，才走了十來步，就聽見有人喊「梅艷芳 」。一輛車子停在路邊，車窗拉上窗簾。驀地車門打開一道縫隙，一隻手伸出。有幾個年輕女子站在車外，其中一人向車上遞上照相機，車門立即關上，不一會再度打開，把照相機物歸原主。梅艷芳已離世多年，仍然有不少追隨者對她不離不棄，好比電影女主角如花，對情人十二少的痴心。不知當年在這裡，假他人之手拍下她的照片的女人，現在還有沒有把她放在心上。

「胭脂扣」到山道取景，大概因為這裡就是當年妓院林立之地。我在山道來往行走，偶爾也會幻想一下塘西風月。且放眼看去，那邊是塘西四大寨，有富家少爺正在用鈔票生火煮綠豆沙。那邊是陶園、金陵酒家，飯局上，人人酒酣耳熱，瞽師獻唱南音。我在上坡路上爬行時，忽發奇想，有轎夫把我抬上去。我站立的地方，說不定是某位阿姑與溫心老契談心之地。多少個如花在這兒出賣自己，老大下場悲慘；多少個十二少揮金如土，到處留情。

光陰荏苒，塘西金粉已經灰飛煙滅，山道早已洗盡鉛華，安分當一條樸實無華的街道，多少人知道它曾經的傳奇？