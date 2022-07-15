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才子與土壤

〈太平山下〉潘健生

香港四大才子之一倪匡7月3日去世，全世界的中文媒體又是一片嘆息與懷念。不久前因曾江逝世撰文感嘆，每位香港文化名人的逝去，都是一個時代逝去的一部分，倪匡的逝去，再次強化了我的這一想法。

香港四大才子，一個開創了武俠小說的新時代；一個以奇思妙想創作出偵探、科幻、神怪、武俠、言情各種小說及編劇，譽滿華文天下；一個將粵語流行曲推向世界；一個盡情人生並寫出香港美食無數美文。

武俠、偵探、言情、科幻小說，電視劇、流行曲以及飲食娛樂縱情人生，這是現代人所追求的流行文化要素，正是金庸、倪匡、黃霑、蔡瀾作為香港流行文化的代表，引領了上世紀七、八○年代開始的香港社會生活，並擴展影響了中國大陸及全球華人世界，匯入了世界流行文化潮流。

人們在回憶他們的歷史貢獻、列數其作品和人生故事時，我則在想：世界華裔人口多至16億，除了中國大陸的14億，也有散居於世界各地如印尼、泰國、新加坡、北美等不少聚居了上百上千萬華裔的華人區，為什麼偏偏是一個只有幾百萬人的香港，產生了如此眾多公認的、有影響力的流行文化的「才子」？

我覺得至少有如下幾點原因：一是香港是一個自由社會，思想言論充分自由，傳媒發達，鼓勵創新，為優質精神產品出現提供了保證；二是香港社會信息及人員自由充分流動，人們可以第一時間獲得世界最新的資訊，這保證了作為文化產品創造所需；三，以市場經濟作為基本的經濟制度，為流行文化產品獲得受眾且獲得市場回報，又為再發展提供了可能；四，最重要的是──人才，自由的社會及市場機制本身，不斷吸引思想不受禁錮、異想天開、討厭約束的人才。事實證明，只有不受思想約束的人才，才能創造出優異的文化產品。

一句話，「才子」所以出現有賴環境，有賴氣候和他腳下的土壤；正如植物的生長需要土壤及陽光雨露一樣，人才的生長亦然，而香港就是氣候適宜、有著肥沃土壤的所在。

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