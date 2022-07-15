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兩個魔頭的下場

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩個性罪犯大魔頭，近日先後被重判入獄20年及30年，大快人心。他們分別是英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾（Ghislaine Maxwell，下稱G）和以一曲《I Believe I Can Fly》成名的巨星凱利(R. Kelly，下稱R）。

當G被判入獄的消息甫發出，BBC第一時間播出關於她犯案的詳盡案情特輯。今年60歲的G，大半生過著窮奢極侈的生活，相信從未想過自己最終會在監獄度過餘生吧！早知今日，何必當初？

九○年代的G呼風喚雨，因為她的男朋友是大名鼎鼎的超級富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein，下稱J）。J的朋友圈子全都是世界富人，就連英國安德魯王子也跟他交往甚密。料不到富豪情侶背後，卻隱藏著黑暗的糾結。

G經常會物色年輕貌美女子，當中不乏未成年少女，她以巨額酬金誘使她們到大宅為J按摩，然後被性侵

G更會安排少女跟J的富豪友人進行性行為，當中嫌疑人安德魯王子雖然矢口否認，但他在英國皇室的地位，因此已近乎蕩然無存了。

最終，J在獄中自殺身亡，G被判入獄，但當年受害女性，又豈止出庭指證的四位？

R的犯罪過程就更為駭人，於過去20多年來，他以權力與金錢，誘使多不勝數的少男少女，入住他的大宅，其實他的真面目是凶惡暴君，未成年孩子則淪為性奴……。

這兩個魔頭的故事警醒世人，即使是有權有勢的人，也不能為所欲為的，天在看呀！

英國 性侵 監獄

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