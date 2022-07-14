來到海外那年，就已認識來自香港 的馬修老先生，老先生本姓馬，他按馬的姓氏取英文名馬修。聽他說過，他曾祖父年輕時飄洋過海來美國打工謀生，至今數代同堂。

老先生長期往返美國、香港經商，能說一口流利中文。據說老先生小時候仗著身體好，跟著鄰居白人小夥伴，寒天上學放學僅穿短袖短褲，任何人勸阻也不聽；上年紀了，遇上天氣變化腰痠腿痛，不靠輪椅走路算來幸運。

離唐人街五英里南區郊外有一座山頭，平日登山者眾，老先生說自從登山，覺得老毛病減緩了。他忙完公司業務，時常打電話約我登山，他公司有西人、非裔，也有華人 ；他倡議「苦中作樂，鍛鍊身體」，選定月末周五下午召集員工登山，活動時間計付工薪。

有個年輕員工叫小龐，留給我的印象特好，他也是香港新移民，很聰明有學識，應聘在老先生公司工作。有一天公司組織全體員工登山，老先生說：「鼓舞土氣，本次開始，登山按名次獎勵。」前面的石級眾人不甘示弱，後來只有老先生與小龐比拚。不過，小龐往往看似後力不繼輸給老先生，每次登山結果如是，小龐說他好想爭第一，就是贏不了老闆。

時間一晃，又是幾年，小龐離開老先生公司，自立門戶做生意，年過七十的老先生退休，登山習慣未改。由於受到疫情 影響，很久未去南郊登山了，近來疫情防控措施限制放鬆，老先生打電話要我一起再去南郊登山；登山途中，忽見後面的一名年輕華人疾步如飛，正是小龐。

我打聲招呼，放緩腳步的小龐拍拍肚腩，說他公司逐漸恢複疫情前的生意情勢了，差不多每天都在市區酒店或是唐人街茶樓打點接待客人，所以人胖了許多，非常需要登山減肥。說罷，他再次健步如飛，將我與老先生甩到身後。

我覺得驚訝，與龐先生同來的華人青年，說小龐與他當年一起在上大學時，經常邀同學比試登山，大多數人是手下敗將。頓時我心內百味雜陳，這麽說，小龐在老先生公司打工那些年，登山都是故意輸掉比賽嗎？

在山腳與小龐見面，聞得老先生徵詢地問：「小龐，我想邀你與我再一次比試登山，好嗎？」我擔心老先生身體，正想示意阻止，老先生擺擺手，我唯有尊重老先生的決定。

老先生與小龐在山腳起步，結果還是老先生首先奔頂；兩人重新返回山下，大口喘氣的小龐朝老先生伸出大拇指，欽佩地說：「老先生威風不減往年，本人輸得口服心服。」

老先生仰望山頂說：「你在我公司工作的日子，體格結實，精力充沛，專長發揮。而今你創業打基礎很好，要想保證事業成功，必須優先講求誠信品德。」他補充地說：「我說點小建議，請你不要介意，輸掉登山比賽關係不大，千萬不可輸掉心內乃至於身體健康，對不對？」

老先生講話坦率，在場所有人聽出，深諳華人社會觀念的老先生那番話，一語雙關，意味深長。