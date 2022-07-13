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鄧藹霖：他們的爸爸

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這天聊天的話題，扯到各人的父親身上去。

「我好憎我阿爸！」她吐出這句話的每個字時，都有相當重量，壓根兒能感受到她對父親那濃濃的恨意。

「細個時候，我喺走廊跟其他小朋友玩嘛，阿爸放工返嚟一見到我，二話不說就猛力用手扯住我隻耳仔，強行拉我返屋企！」雖然已是數十年前的往事了，她講述時情緒仍見激動。

「當時我耳仔好痛，一邊被佢扯住走，成條走廊啲人都望住我，好醜呀！」即使是四、五歲的小孩也會愛面子，也有自尊心的。「佢哋咁細個識乜嘢呀！」絕對是謬誤。

「只要我唔同意佢，又或想解釋清楚，阿爸就一巴掌摑我，罵我駁嘴喎！」她的眼睛此刻閃出了一絲淚光。「後來我咪決定完全唔睬佢囉，佢打我嘛我就死忍住唔喊，打啦打啦咪打到夠囉！」難怪她畢業後很快就離家自立了，跟父母的關係向來疏離。

另一人在大口呷着咖啡，徐徐說：「我對阿爸無怨無悔無恨也無愛。」大家都瞪大了眼瞧着他。「我試過好仔細咁想，究竟阿爸同我有無乜嘢共同快樂嘅回憶呢？答案係零。」他聳聳肩續說：「乜嘢父子踢波呀、父子打機呀、父子玩摔角呀……對不起，係一次都無，就連我大學畢業禮，都只係記得阿媽同阿妹出席……」

此刻，大家都伴着他一起嘆氣。他的爸爸不僅是個大忙人，聽說還有多位太太和眾多子女呢！

咖啡

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