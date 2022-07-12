中國傳統文化的三大主流，儒、釋、道，除了三教合一，若講排列組合，儒、道是一組，如曹魏時的何晏，主張儒道合流，以老子觀點寫《論語集解》。道、佛又是另一組，魏晉時佛學傳入中國，出現「格義佛學」，以老莊玄學闡述佛學。至於宋明理學，則是儒中有佛，雖然理學家聲稱排佛，卻不能改變此一事實。

在各種組合，最能深入民間的，是仙佛合宗，形成「求神拜佛」的民間信仰。當然，仙佛合宗，並不是指道教和佛教在組識上合併為一派，但兩教在修行理論，畢竟有些共融觀點。在一些文學作品，例如《紅樓夢》，已涵蘊了「仙佛合宗」的思想。

《紅樓夢》第一回開始，出現了空空道人與石頭的對話，道人名叫「空空」，已見佛味。而書中所言，所謂「空空道人因空見色， 由色生情，傳情入色，自色悟空，遂易名為情僧」，用色 、情、空三種觀點看待人生，都是佛教概念。而「由色生情」和「傳情入色」，可說是曹雪芹的創建。

書中以一僧一道，一個是癩頭和尚，另一個是跛足道人，立足於「空」來觀照人生。要人從聚中悟出散，在生中品味死。作者將故事置於茫茫蒼蒼、從女媧補天的時間背景，以「空」的觀點來說，整個賈府的興衰，一切悲歡離合， 不過是歷史長河的小浪花。

書中第五回通過「太虛幻境」，將「仙佛合宗」的思想，進一步藝術化。「太虛」一說，出於《莊子˙知北遊》；而「幻境」則是佛教用語。「太虛幻境」門前那副對聯：「假作真時真亦假，無為有處有還無」，「真假」是佛家用語，「有無」則是道家用語，作者通過詩詞鋪排，反映了佛道思想交融的側面。