近年愈來愈多人患上癌症 ，2019年香港 確診患癌新症超過3.5萬宗，相比起2009年，10年間的升幅高達35%，平均每日有96人確診癌症。

大家身邊或會有認識的人不幸患上癌症，作為照顧者，整個家庭都要承受不少壓力，要陪伴病人走過艱難的治療之路。坊間有關癌症的資訊零散雜亂，有時更難以判斷資料的可信程度。

我的好友Janet，經歷過照顧一名癌症親友，體會到照顧者的難處。她與香港防癌會合作，花四年時間策畫及編寫一本名為《走過驚濤駭浪》的癌症病人照顧者全面手冊，為癌症病人及其照顧者提供一站式資訊，包括醫學 方面，例如中西醫的治療方法、副作用處理、營養食療；以及非醫學方面，如財務管理、保險索償、情緒支援、家居照顧等，是非常實用、全面及可靠的資料。

Janet是一名有心人，很多朋友在知道她這個非常有意義的計畫後，都義不容辭地幫忙撰寫、整理內容、製作等等。我也有份協助訪問財務專家，整理有關病人理財方面的資料，醫療費用不菲，財務安排對病人來說真的非常重要。

實體手冊將於年底出版，有需要人士屆時可向防癌會索取，或於圖書館及醫院借閱。同時，手冊的網上版本www.cancercarers.org.hk會提供更詳細及不斷更新的資料，並附有大量影音資料如訪問、示範等。這手冊能省卻癌症病人及照顧者蒐集資料的工夫，騰出更多時間讓病人及照顧者好好休息，走過驚濤駭浪，非常值得推薦。