她溫婉嫻熟，說話輕柔，可以想像即使是情緒最激動時，她只會是緊握著拳頭，卻吐不出話來的類型。

丈夫是她的初戀情人，過去數十年，她不僅相夫教子，自己也有一份發展得不錯的工作。她是我認識的最優秀女性，既是慈祥的媽媽，又是最體貼的太太。

她決定離婚的消息，令我愕然無語。

先前已聽過她說健康出現了一些狀況，卻萬萬也料不到會成為她離婚的主因。

經過檢查，醫生證實她患了性病。她畢生只有一個性伴侶，傳給她的不是丈夫還有誰？丈夫的反應竟然是出奇地平靜，他毅然承認了，嘴上是說抱歉，但骨子裡卻看不出絲毫歉疚：「不會發生都發生了，道歉也道歉了，妳還想我怎樣啊。」真無賴！

對於男人犯下的可恥行為，周遭的人卻眾說紛紜：「十個男人十個都召妓啦，有什麼出奇啊，風流病沒什麼大不了的！」料不到連女人也會附和：「為了女兒、為了這個家，妳忍一忍囉，難不成妳想整個家散了嗎？」

她永遠也不會忘記醫生跟她宣布檢查報告的一剎那，周圍的空氣急速地變得稀薄，她呼吸也困難了，需要張開口大力吸氣。她還記得蹣跚走過去拿藥時，有位年長護士靜悄悄地跟她說：「唉，妳的遭遇我見得多了，妳一定要愛惜自己身體呀！」

她的眼淚滴湧而出，也是那一刻，她決定要離婚的。