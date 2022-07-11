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遙望澳門

〈心有所感〉潘健生

我確信，作為一個旅遊城市，在世界的東方，澳門的個性是非常鮮明的。它以博彩為特色，與緊鄰的中國大陸有著完全不同的氛圍，因為這麼一個美妙的反差，我多年來都會不時去一趟，體驗它的獨特風情和變化。雖然這兩年因疫情諸多限制停止了，但仍不能停止我對它的關注，遠遠的遙望它。

最近一次引起我關注的是令我不愉快的消息：6月16日，又一家有規模的澳門博彩公司利澳宣布關閉。這是疫情以來這兩年關張的第Ｎ家博彩公司了。有些是經營不下去關閉的，有的是經營牌照到期不再續牌所致。

澳門以博彩業為產業支柱，僅2007年博彩毛收入、博彩稅收分別占了澳門GDP的82.3%和政府財政收入的85.9%。但是據澳門博監局數據顯示，澳門博彩毛收益在2021年只有2019年水平的29.7%，今年也不樂觀。

但這一輪的疫情及對博彩業的整頓，受到世界產業鏈變動的影響，博彩產業能否再作為其支柱產業，已成疑問。事實是，隨著大量企業落戶越南等東南亞國家，作為服務於東亞乃至整個亞洲整體經濟蓬勃事業的澳門，博彩企業停業的停業，搬遷到東南亞的搬到東南亞，澳門博彩業開始顯示頹勢。

澳門博彩業的發展與成型，有它的歷史緣由，只要管理得當，它是多彩世界與社會人的娛樂要求的一個構成。

如果不能繼續以博彩業作為支柱，澳門的旅遊業還會那麼興旺嗎？澳門這個燈紅酒綠的風情城市如何定位？

突然想起一句關於對臥伏於大地上的河流的描述：「十年河東，十年河西」。

在歷史的長河中，巨大的河流會波濤陣陣或濁浪濤濤，也會江水減流，河道變窄，甚至河床乾涸、長草；當然更多時候，大河只能聽從歲月的安排改道。

是否澳門這座博彩之城也開始改道了？

如果是， 它的「道」將向何處？

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