能說出在太空艙看太空星體的美妙感覺，莫過於太空人 艾德格・米歇爾(Edgar Michell)，他是美國阿波羅14號任務的組員，也是第6位登上月球的太空人。他是個知識豐富的太空人，大學時念工業管理，碩士學位是航空工程，最後在麻省理工學院獲得航空學博士。

米歇爾於2008年5月31日與台灣已故聖嚴法師的一次對話，談及他從月球返回地球的體驗。他說太空船返航的方向跟飛行路徑垂直，且是旋轉著前進，為了避免太空船的溫度，均衡受到太陽影響，太空船每兩分鐘旋轉一次，地球、月球、太陽以及360度天空的景象，在太空船的窗戶上清晰可見。

米歇爾說，當他看到了天空、地球、月球和太陽壯闊華麗的全景，心中有著無比的感動，有著一種空靈的感覺，感受到身為宇宙造化一分子的喜悅與陶醉。他回到地球後，開始閱讀有關的科學文獻裡，卻找不到任何解釋這類經驗的說明。他又深入西方的宗教文獻找尋資料，也是一無所獲。

筆者心想，如果他有看中國的《莊子》，他的體驗，正是莊子說的：「天地與我並生，而萬物與我為一。」

在古印度 的梵文中發現了「三昧」的觀念。甚麼是「三昧」﹖「三昧」最早出現於《奧義書》，後為佛學吸收，意譯為等持、正心行處、心一境性，是指專注於所緣境，而進入心不散亂的狀態。而在米歇爾的口中，他對「三昧」的理解，是「如實的看每一件事物，從內在去體驗，感受到自己跟萬物是融合一體的。」

太空人這種體驗，當然極為殊勝，但仍不能視之為開悟。這種體驗也可通過禪定達致，而最高級的禪定，連喜悅和快樂也消失了，只是寧靜。