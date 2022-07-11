我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

太空人的體驗

〈六合飛翔〉岑逸飛

能說出在太空艙看太空星體的美妙感覺，莫過於太空人艾德格・米歇爾(Edgar Michell)，他是美國阿波羅14號任務的組員，也是第6位登上月球的太空人。他是個知識豐富的太空人，大學時念工業管理，碩士學位是航空工程，最後在麻省理工學院獲得航空學博士。

米歇爾於2008年5月31日與台灣已故聖嚴法師的一次對話，談及他從月球返回地球的體驗。他說太空船返航的方向跟飛行路徑垂直，且是旋轉著前進，為了避免太空船的溫度，均衡受到太陽影響，太空船每兩分鐘旋轉一次，地球、月球、太陽以及360度天空的景象，在太空船的窗戶上清晰可見。

米歇爾說，當他看到了天空、地球、月球和太陽壯闊華麗的全景，心中有著無比的感動，有著一種空靈的感覺，感受到身為宇宙造化一分子的喜悅與陶醉。他回到地球後，開始閱讀有關的科學文獻裡，卻找不到任何解釋這類經驗的說明。他又深入西方的宗教文獻找尋資料，也是一無所獲。

筆者心想，如果他有看中國的《莊子》，他的體驗，正是莊子說的：「天地與我並生，而萬物與我為一。」

在古印度的梵文中發現了「三昧」的觀念。甚麼是「三昧」﹖「三昧」最早出現於《奧義書》，後為佛學吸收，意譯為等持、正心行處、心一境性，是指專注於所緣境，而進入心不散亂的狀態。而在米歇爾的口中，他對「三昧」的理解，是「如實的看每一件事物，從內在去體驗，感受到自己跟萬物是融合一體的。」

太空人這種體驗，當然極為殊勝，但仍不能視之為開悟。這種體驗也可通過禪定達致，而最高級的禪定，連喜悅和快樂也消失了，只是寧靜。

太空人 印度

上一則

晶華董座潘思亮打造疫外奇蹟 新書揭「謀生之道」

下一則

舅舅的禮物

延伸閱讀

拜登曝G7將禁運俄黃金 英相：直搗普亭戰爭機器核心

拜登曝G7將禁運俄黃金 英相：直搗普亭戰爭機器核心
烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」
潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

熱門新聞

美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

2022-07-08 07:00
甘和栗路∕圖

黑貓老了， 為什麼不會變白貓？

2022-07-04 02:02

回憶裡的愛人

2022-07-04 02:01

別再買了

2022-07-07 02:00

避難

2022-07-07 02:00

紅塵的羈絆

2022-07-07 02:00

超人氣

更多 >
結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權