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麻將日

〈太平山下〉巫嘉清

我們姊妹間有一個通訊團，上個周末，小妹跟二姊傳來的信息如下，小妹：「我們這個月的周末麻將（港稱麻雀）日可以照舊開檯嗎？」，二姊：「不成罷，老三跌傷了右手，怎樣打？ 問一下老三吧。」

老三我接訊，想了幾秒鐘，回應：「可以呀！你們幫忙砌牌，我做獨臂女俠，用左手讓你們。」

去年疫情開始放鬆，大家又打了疫苗，我們姊妹窮極無聊之際，就開始一個月打一天麻將，特定為「麻將日」，剛好二姊的家在中間，小妹和我從南北兩地各開45分鐘車到她家開戰。從早上9點到下午6點半，午餐稍停一下，然後準時結束準備晚餐。

姊妹三人加入姊夫的戰局，是純娛樂的玩法，打的是香港老牌章，一蚊一底(一塊錢是一百個籌碼），贏輸都沒有問題，亳無壓力，因為無論你有怎樣的爛牌章、壞手氣、坐衰位，一天下來都輸不了20元美金。 其實，姊夫是高手中的高手，跟我們是大學生和小學生玩，論技術牌章當然鬥他不過，但打麻將更多時候是靠運氣，大家爭的是口舌之快，談笑聲連綿不絕中，只恨時間過得太快！打完之後，要等下個月才能再論戰廝殺一番。

這次因為我的手受傷，只用左手打了一天麻將變得疲累，更不能開車，只好情商老公大人做車伕接送，有求於人必須乖乖聽話，他準時來接，我也只好放棄二姊精心炮製的晚餐，帶著輸少當贏的阿Q精神，開心回家。

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