神舟14號載人飛船在2022年6月5日早上發射升空，十多分鐘後進入預定軌道。飛行組由三名太空人 陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長。三人將在太空開啟為期六個月的飛行任務，其中一項任務，將全面完成國家太空實驗室。

中國自改革開放，40年以來綜合國力日漸提升，除了依靠強大的資源實力、軍事實力、外交實力、信息實力及外匯儲備等支持，科技實力也是個重要元素，當中又以航太 科技的進步最為突出。由中國自主研發的「神舟」系列航天飛船成功發射。如今最令懷念的仍是「神舟5號」，因為它是把首位太空人楊利偉送上太空，被視為中國航太工程的重大突破。

楊利偉於1998年被選為太空人，從那時開始為執行太空任務訓練，他在最終的14名候選人，被選為中國首次載人太空飛行任務的太空人。2003年10月15日，他在「神州5號」太空船飛21個小時，環繞地球一圈又一圈，從舷窗眺望星河美景，其體驗是「自我感覺良好」。

什麼是「自我感覺良好」？在心理測驗上，這可不是褒詞，而是認為多少是自誇的毛病，人人都有，也許是程度不同。喜歡說「自我感覺良好」的人，通常是自以為是、信心過人、極度樂觀，同時認為自己能力超強，甚至有無可救藥的自戀。

但楊利偉不同，畢竟不是每個人都有在太空船看宇宙奇景的機緣，他的體驗應是獨特的，他說的「自我感覺良好」也許另有涵義，可惜他沒說清楚，他感覺到什麼？只能讓人猜測。難怪有人說，楊利偉的「自我感覺良好」是指他覺得祖國的航太技術不錯，他為祖國強大而驕傲，他身體也好，根本與他看到的太空景象無關。