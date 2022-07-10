這間位於倫敦Notting Hill的餐廳，我前後光顧了三次，見證了它迅速竄紅的過程。

第一次於2017年，餐廳甫開業，我就迫不及待前往捧場了，當時它新簇簇未有什麼評核，但食物水準超卓，賞味餐單每人大概要付少於港幣500元，絕對物超所值。

翌年我再光顧時，餐廳剛傳來了喜訊，在米其林（港譯米芝蓮）兩星食府名單榜上有名，可喜可賀，但賞味餐單已加價至每人港幣800元了。

上星期我再重臨該店，一切已不再同日而語了。這天我足足等了三個月，當日網上訂位時，慶幸靠了多少運氣，才成功訂到三個月後晚上10時的一張二人桌。餐廳已成為倫敦其中一間最難訂位的米其林三星 食府，而最昂貴的一款賞味餐單，價錢已躍升至每人港幣2000元了（Pairing Wine另加1300元）。

這間倫敦炙手可熱的食府，正是Core by Clare Smyth，吸引了世界各地的食客前來朝聖。

四款treats已叫先聲奪人，每一口含在嘴裡，都有種幸福無比的快感。第一道蟹組曲，可先品嘗魚子醬和藏在慕絲裡的蟹肉，然後大口嚼旁邊的鮮甜蟹鉗肉，最後豪邁地一口喝下蟹濃湯；露筍塔的黃綠色配搭漂亮極了，生蠔與和牛竟然能相互提鮮……，六道精美菜後的巧克力榛子甜品，則是我的至愛。

Clare，我們女性都以你為豪呀！