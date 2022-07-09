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珍寶海鮮舫

〈飲食香江〉林柏榮

珍寶海鮮舫曾經被譽為「海上第一食府」，40多年來的晚上，萬顆燈泡照亮了避風塘。因為追趕不上時代的轉變，淪為了負資產，現在茫茫大海上，等候保險公司的最後審判。不少香港人為此嘆息，有的說這個是集體回憶，也有說很多電影在這裡取景；更有人聯繫上自身命運，認為這象徵了香港的黃金時代終結。事實上，作為一間食店，最值得人談論的，應該是菜色，例如中大「med can」結業，大家最不捨的就是「中大名物」檸檬派。

然而珍寶海鮮舫最大賣點是宮殿式裝修，畫棟雕梁，還有張氣勢不凡的龍椅，都是到訪遊客的「打卡」熱點。

早在40多年前，外國遊客不輕易到中國遊覽參觀，唯有來到這個由英國人統治的小城巿，渴望發掘些中國帝王故事，商人看準時機，設計出一個宮廷式場景，船上到處都是金龍雕鳳，賣的是粵菜中最高價的海鮮，滿足了當時白人對中國的想像。

但再華麗的都不過是一件道具，加上中國近年高速發展，各種交通的便利和酒店的落成，每年接待超過1億外國遊客，當大家可以遊覽北京故宮，走過郊外的皇家園林頤和園，還會對這艘道具船感興趣嗎？

更重要的是，真正的故宮主人，並不愛吃海鮮。原本是遊牧民族的滿洲人，入關後成了故宮的主子，但飲食習慣始終保留以羊肉為主，大部分帝皇都不愛吃魚。

曾經是江南貢品的鰣魚，康熙帝在位時下令「永免進貢」，表面上省卻勞民傷財，說到底就是主子對這魚不感興趣；根據記錄皇帝飲食的檔案《膳底檔》記載，乾隆皇就算遊江南期間，都幾乎沒有出現過魚類；除了是本身飲食習慣外，魚類多骨刺，偶一不慎讓主子鯁骨，廚子可擔當不了，所以索性避之則吉。

此外，當時建都北京，遠離海岸，海產欠奉，即使有魚，都是淡水魚為主，例如由揚州傳入的乾燒鯽魚、江南一帶的糖醋鯉魚，濃郁的醬汁用來掩飾河魚的腥氣，也難怪吃盡珍饈百味的貴族，對魚菜興味索然。

中國宮殿裝潢配襯廣東海鮮，其實是文不對題，昔日尚能蒙混過關，但早晚會被人嫌棄。記得海洋公園曾有有個集古村，包括了各皇朝的陳列館，還有南北朝石窟等，設計比海鮮舫更細緻更像真的，結果還是逃不過樂園的改建而被拆卸，這是進步的必然過程。

也許海鮮舫石沉大海，成為了另一個人工珊瑚礁，會是它最理想的結局。

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