近日加州 玉米大平賣，在幾大超市裡每根只售40美分，在百物騰貴的今天，簡直令人難以置信。別的不說，只說上酒樓吃早茶點心，疫前一碟普通點心3.25元，現在升至6.5元一碟，足足已漲價一倍，兩個人上酒樓吃一頓早茶，結帳連同茶資小費，少不了40元，還不一定吃得飽。如果花不到1元，就能吃飽肚子，真是天方夜譚。

幾十年來，我對玉米情有獨鍾，喜吃一根煮熟的玉米加一杯清茶作為午點，覺得分量剛剛好。在美國很難買到新鮮玉米，冰凍精裝玉米超市經常有賣，但價錢不便宜，經過人工修剪膠紙密封的精裝，失去新鮮感，引不起興趣，逐漸減少了吃玉米的意願。後來偶遇玉米豐收，看到原始的樣貌，青綠色的外葉，包裹白色或金黃色的玉米粒，興趣又回來了。

最近又逢玉米大豐收，華洋超市新鮮玉米堆積如山，價錢低到難以置信，當下買了一大包，內心有一種說不出來的喜悅，又可再嘗新鮮玉米作為下午茶點了。

當拿起一根熱騰騰的玉米，一口一口細嘗時，總覺得味道比不上以前在香港 街頭買的好吃，香港玉米是金黃色，那種清甜帶有糯米的口感，在美國就是吃不到，兩種的口感相差很遠，在過去的二、三十年中，在美國始終找不到香港的口味，可能是品種和土壤的問題，沒有辦法，而美國有大量玉米出產和供應，不可能會從香港進口。

記得以前在香港，多數是街頭熟食檔小販，用手推車放滿一根一根又肥又大、包著淺黃葉煮熟的玉米，手推車旁裝有帶爐的大鐵煲烹煮，小販一邊煮一邊賣，顧客購買煮熟有葉包裹著的玉米，然後撕開熱烘烘的玉米葉來吃，鮮甜原味，特別好吃。

在美國也有一家快餐店，銷售整枝玉米，他們把玉米去葉插上幼木條，放入盛滿牛油的鐵煲內一邊煮一邊賣。顧客購買時，店員從鐵煲抽出，放在長形紙盒內，遞給客人。做法與香港不同，各有特色，我比較喜歡香港熟食檔的方式。

美國人其實都很喜好玉米，在節日的大餐和自助餐中，常有煮熟並切開約四、五吋長的玉米，沾上牛油，用來代替麺包佐膳，但吃法與拿起一根一根來吃，大異其趣。

不管怎樣，我還是非常回味香港街頭熟食檔賣的玉米。今時今日當我在美國吃玉米時，沉醉於過去腦海中的回憶，多於欣賞現在嘴裡吃的味道。