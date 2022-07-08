英國 名人凱蒂普萊斯(Katie Price)剛剛避過鋃鐺入獄一劫，她被控違反禁止接近前男友的現任女友的法庭命令，罪名成立，終判社會服務令，真替她揑一把冷汗。

Katie大半生戲劇性的境遇，足以讓我們這輩的時代女性作為反面教材，要時刻自我內省，切勿掉進混沌的深淵裡，不能自拔。

誰是Katie Price？她13歲就當上模特兒，20歲已紅透全球，成為全世界娛樂記者爭訪的寵兒，堪稱為第一代真人秀女王。比她年幼三歲的金卡戴珊(Kim Kardashian)，當年恐怕仍在某角落望天數星星呢。

當年以Jordan名字初出道的她，相貌標緻，最令人津津樂道的卻是她那對人造「籃球胸」，也不得不承認是由她掀起女性隆巨型胸熱潮的。不過於過去20年間，她的胸脯不時變大又變細，跟她的愛情生活同樣變幻莫測。男人在她身邊是從來不缺的，但可惜往往都是遇人不淑，讓她財色盡失。

這個女人要獨自扛起養育跟三個男人生下的五個孩子，長子更需要特別照顧，可以想像殊不容易。Katie的負面新聞開始源源不絕，酒駕、無牌駕駛、毒品 、酗酒、破產 、過度整容…不過44歲而已，她今天的容貌卻相當駭人，也可能成為她事業一蹶不振的主因。

從她的故事，我們學曉了三件事：

一、任何年紀的女人都該無時無刻保持頭腦清醒、潔身自愛；二、面對人人變老的現實吧，整容是不可能讓你變回20歲的；三、男人才是禍水，沒男人可能才是福。