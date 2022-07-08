前英國 首相柴契爾夫人的一生褒貶不一。在上世紀八○年代末，她開始注意到一向遭漠視的環境問題，並且在1988年發表重要講話，承認全球變暖、臭氧層變薄和酸雨的問題。

可是她晚年的一本著作「治國方略」(Statecraft)，卻對此一說法感到後悔，聲稱「如果處理不好經濟，根本就沒有足夠財富花在環境保護。」她雖然不反對環保，但主張「經濟與環保並重」，而當兩者要權衡輕重，她顯然是捨環保而取經濟。對環保分子來說，這想法是「為德不卒」，但她的退縮仍符合其信仰，因為「聖經」對環保沒有直接教導。

當上帝把伊甸園交給人類治理，只吩咐他們「生養眾多，遍滿全地」，其實已意味所謂「環保」，是以人為主體，環境是客體，環境為人類的發展所用，因此將經濟發展置於環保之上也順理成章。

倘若她信仰的是道家或佛家，對環保的想法便不一樣。無論是道是佛，都視環境是主體，不是客體。老子提出「道法自然」，是道家對環保思想的表述。人在處理人與自然時，須堅持「順其自然」的態度，即禁止反自然行為。

具體來說，一方面不以人為中心，而隨意破壞和改變自然的本然狀態及其運行規律；另一方面，人的一切行為都應按照宇宙萬物固有的自然本性來運作，從而達到環保。

至於佛家，其環保思想要比道家向更深層次挖掘，因為佛家對「緣起」的覺悟，認為世間萬物都是建立於緣起相互依存的關係之中，例如在人類生活也離不開陽光、空氣和水等資源，因此要給予尊重，並懂得惜福。

佛家有「同體大悲」的看法，不管是有情眾生，還是無情萬物，一草一木，都是「同圓種智」。