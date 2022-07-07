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馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

不自知

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她約我共膳，請我提議餐廳，每次我都會交回她決定。過去有太多的經驗了，我先提議了三間，全都被她以不同理由否決了，最終是去了她選擇的那一間。

每次約吃飯，她都必遲到，若只遲半小時已是萬幸。不明白為何每次約吃飯之前，她總是要先去看中醫，又或是要在家等電器修理員，而中醫師永遠是約了時間都要等，而修理員又永遠會大遲到。

有一點我倒是摸不著頭腦，若飯局邀有德高望重的長輩，又或大名鼎鼎的富人等，她不但不會遲到，還會提早到場恭候。我在她的人物排行榜中占的是甚麼位置，我早就心裡有譜。

她這個人對不喜歡的人和事，遠遠比喜歡的多，譬如是自己不喜歡吃的，我絕對不會介意人家吃，但她卻絲毫不妥協，會一臉不耐煩又或乾脆黑面。食物都如此了，人就更不得了，若她不喜歡你，你是一定會清楚感受到。

她自私、自我中心、自以為是，偏向攀龍附鳳和著重階級觀念。

但奇就奇在她本人不僅壓根不自知，反而一直認為自己對人極為友善。她把自己不喜歡吃的巧克力送給下屬，又把家裡看厭的舊家具送給朋友，卻認為自己是天大的慷慨。

她從來都不明白，為何不停有下屬辭職或請求轉組，且愈來愈難成功約到人陪她吃飯。

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