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低欲望社會

〈每日驚艷〉張宏

上次談到加息、樓價等香港人甚為關心的話題，一位投資者朋友A君說，只要年輕人肯結婚、肯生仔、肯買樓，樓價長遠應該仍然是上升趨勢。但如果像日本一樣變成「低欲望社會」，則政府花多少銀彈提振經濟也沒用。

「低欲望社會」是日本著名經濟評論家大前研一的概念。他指出，日本新一代與其他國家截然不同，新一代不想承擔責任，不想出人頭地。他們不想努力工作，寧願一直做基層工作；不想結婚，以免揹上沉重負擔；不想買房，以免一世都要還債。人人無欲無求，甚至連買車、買名牌衣服手袋也沒有欲望。

問題來自哪裡？就是人口老化。長者的壽命愈來愈長，出生的年輕人卻愈來愈少，因此，年輕人一開始工作，就承擔了撑起社會的重擔。但他們退休之日，政府年金將會不敷應用，老而欠缺保障，未來十分黯淡。在這種社會氛圍下，年輕人寧願「躺平」。

防止人口老化，是所有發達國家的煩惱。這令人想到，內地早前忽然撤銷「一孩政策」，反而鼓勵愈生愈多，顯然是預見人口老化的大趨勢，未來需要大量年輕人口，於是大刀闊斧，馬上鼓勵多生育。至於如何令年輕人從「躺平」再次「站起來」？下回再談。

日本 投資 退休

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