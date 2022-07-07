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學烹飪

〈太平山下〉鄭子

九○年代，面臨回歸，港人處身政治不安定局勢，紛紛為謀後路做準備。

到外面世界要掌握一些技能，當時海外華人最熱門職業是開中式餐廳。移民前曾讀過香港兩間烹飪學校，心想學煮幾味，必要時可以去美加唐人街中餐館討生活。

從英國回流香港的鄧姓飲食工作者，分別在銅鑼灣和旺角商業鬧市創辦烹飪學校，設有中菜、西餐和西點三種課程，每兩到三個月為一期，課程採用流水循迴教學方式，報名後即上課，時間到便完成一期課程。學校還慎重其事發給證書一張。因為是整班圍著看導師示範，沒經實際操作，只學些入廚初步知識。前往兩校報名的學生絡驛不絕，伴隨移民潮，主持人狠賺了一筆。

另有一間由香港酒樓茶室工會主辦的中式烹飪學校，導師是位老廚師，學校設有多個爐頭，供學員實習之用，學期結束時，學校安排酒席菜式，由學生掌廚。故此校學生能取得較多實際操作經驗，入讀此校學生收益較大。

現今網上有許多教人煮餐的視頻，鏡頭對準砧板及爐頭，可以清楚看到整個烹飪過程，又有文字記錄，可以知道菜式份量、調味料品種、爐頭火大小控制，一清二楚。必要時還可回帶翻看，此種網上教學，慳水慳力，效果遠勝當年上烹飪學校課程。

以筆者感覺，Youtube上「職人吹水」那位周姓港產烹飪專家的節目最有看頭，節奏分明，語調清晰，點出處理關鍵和竅門，對選材揀料、掌握火侯、防止過熟避生和保留傳統風味都有巧妙的提點。

疫情期間，在家時間多了，解決三餐全賴自己，為提升烹飪水平，在網路上吸取煮食經驗，博取各家之長，大家都能成為不錯的箇中好手。

香港 移民 疫情

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