早上六點剛過，先生就起床了，心中有事，因為這兩天，車子的儀表板上常顯示胎壓不足，輪胎好像有些漏氣，車子在公路上跑，難保輪胎不會被釘子或玻璃等扎破，這情況也平常。

七點多的時候，我正在梳洗，先生打電話回來，人在修車廠，因為輪胎被扎了一根釘子，正在慢慢地漏氣，需要修補破洞，費用是40美元，現在因為新冠的原因，人手不足，可能要等到下午兩點以後才有可能補好，而且沒有接送服務，需要我去接他。

正在餐廳吃早餐，車行櫃台愛咪小姐來電：「公司現在正在舉辦促銷活動，原價200美元的輪胎，打八折優待，再減價20美元 ，打折加上減價，新的輪胎只要140美元，馬路如虎口，新輪胎總比打補丁的安全」。

愛咪小姐的溫言軟語打動人心，先生沒有考慮，馬上同意，可是先生忘了，這些輪胎是二月底才全部換新的，現在才三個多月而已，有必要換新的？可是想到先生人身安全比較重要，我不能只重視「金錢」，無視他生命安全，只好忍著即將脫口而出的疑問。

十點不到，愛咪小姐又來電，報告我們好消息，車胎已換好，我們居然可以馬上去取車，不必等到下午2時，先生很高興，表示運氣真好，「碰上促銷」，物美價廉，省不少錢，還頻頻誇讚愛咪小姐的服務態度和藹可親。我在思忖，這40美元的補胎費，和140美元的新輪胎，到底是哪筆帳比較省錢？是我太會「精打細算」？還是先生的消費觀念比較正確？

商家為了提升業務發展，舉辦促銷、優惠等活動，滿足客戶「買到就是賺到」心理，有些商品是物美價廉，可是也有些人經不起優惠的誘惑，結果買到沒有用的東西，所以消費者要睜亮眼睛，不要被「打折」迷惑，不但浪費金錢，家裡還堆了一堆雜物。