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柴契爾夫人

〈六合飛翔〉岑逸飛

英國政治家柴契爾夫人（Margaret Thatcher，香港譯作「戴卓爾夫人」）已去世近10年了，她於1979年至1990年為英國首相，1975年至1990年為保守黨黨魁，是英國第一位女性首相，亦是20世紀英國連任時間最長的首相。柴契爾夫人曾被一位蘇聯記者描述為「鐵娘子」，此綽號反映了其保守頑固、拒絕妥協的政治立場和領導風格

她本來在牛津大學從事化學研究，後於倫敦大學城市學院屬下的城市法學院修讀法律而成為一位大律師。1959年，她當選為下議院議員。1970年前英國首相希思組建政府，任命她為教育及科學大臣，在1975年英國保守黨黨魁選舉擊敗希思，成為反對黨領袖，此後便扶搖直上。她在首相任內的一系列政策與主張被後世稱為「柴契爾主義」。

柴契爾夫人在任前期英國經濟蕭條，失業率居高不下。在1982年福克蘭戰爭勝利後，此後經濟狀況好轉，其受歡迎度回升。但記得她去世時，有人為她哀悼，有人要開香檳慶祝，詛咒她下地獄要受更多苦。雖然人們對她的褒貶不一，她無疑是個傑出女性。她不走社會主義的均富主張，壓抑工運，工人討厭她，可以理解﹔但她發揚資本主義精神，為企業家的創富鳴鑼開道，扭轉英國衰頽的經濟，卻是功不可殁。

社會學家韋伯寫《新教倫理與資本主義的精神》，可說是在柴契爾夫人身上找到印證。柴契爾夫人的政治觀和經濟觀，與她的人生信仰息息相關，都可以在《聖經》找到根據。事實上，她出身於虔誠的衛理教派，一家人都是基督教徒，其父親熱心地方政治，且是位帶職的傳道人，言傳身教，自小對她耳濡目染，基督教信仰自童年時已進入她的生命，她日後的施政理念，基本上都體現了《聖經》的原則。

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