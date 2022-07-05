近日新聞很多：俄烏戰爭、世界經濟通脹、南海局勢、美國中期選舉…但「珍寶海鮮舫移離香港 傾覆南海」的消息，更令我揮之不去。

此消息一出，網上即出現許多對珍寶海鮮舫的網文。有一般香港市民、食客對它的不捨，有追尋它的移走原因，有對其投資 者經營困境及原因的描述，有編年史般回顧它五十年來的發展變遷，還有人因記得它是許多著名港產片如《食神》、《無間道2》、《龍爭虎鬥》等電影的取景地而不能釋懷——那些熟悉的故事、人物已深深鐫進了人們的記憶中無法抹去。

可見，「珍寶海鮮舫」已不單是一個食肆，一個旅遊點，它是香港的一個地標，一張名片，承載著香港人這幾十年的生活，文化，更是半個多世紀香港人的歷史性記憶。

它是以飲食為切入點，集飲食、觀光 、文化旅遊於一體的綜合的大型投資。在船上進餐，觀海上風景，食者一邊品嘗口中美味，一邊欣賞海上風光，這太能體現香港這一講究飲食，臨海現代化城市的風味了。不論是市民還是遊客，此情景只要經歷一次，一定會終生難忘。

可惜它終於堅持不下去了，像無數企業經不起市場的疲弱、疫情的打擊終於無法承受虧損一樣。港府曾經希望協助原擁有經營權的香港仔飲食集團實現其無償捐給香港海洋公園經營，但後者經過市場分析，因對經營前景不樂觀而無果而終。

我不是經營者，也不是香港文化歷史研究者，我只是一名市民，或者說就是一名與香港有著深深情緣的說粵語的南方人，一個曾經在珍寶海鮮舫就餐，並被海鮮的美味及海上獨特美景深深打動的食客、旅行者。

但這個消息還是讓我太若有所失了。這真是一件非常傷感的事情，甚至可以說是香港的一件悲催的故事。就像是有人硬生生的在你的面前讓你看著抹去你的一件珍寶一樣。那曾經的記憶是那樣深刻，那些具有中國古典味的布置、枱椅、裝飾仍歷歷在目，而我們卻眼睜睜地看著它遠去，而且無能為力。

更令人難以接受的是，6月21日再傳來不幸的消息，該海鮮舫在拖移過程中在南海沉沒，此舫徹底地在世上消失

這是不情願發生、卻還是發生了的許多不愉快的事件之一。失卻「珍寶」，再次證明了殘酷的一點：經濟的寒冬要來了？

面對寒冬，香港，怎麼面對？用我們的全力，再真誠的祈求上蒼，保佑我們吧。