他生意失敗，投資 又失利，陷入財困，欠下了一屁股的街數（債務）。

他跑去跟年老的母親說：「媽媽，不如你賣了層樓幫我還債啦！」

老嫗心在抽搐，雙眼濡濕，她不明白為何這個兒子，總是纏著沒完沒了的錢銀轇轕，先前已多次替他清還卡數了，這次竟然膽大要求她賣掉亡夫留給她的養老屋，委實讓她心碎。

「賣了這間屋子，我去哪邊住呀？」母親說話委婉。「不知呀，妳一個人可以跟哥哥或姊姊住囉！」他聳聳肩說。這個兒子就連提議母親跟他住的謊言，也懶得去編，母親心死了，橫下心拒絕了他的要求。

他跑去跟長兄討錢：「哥哥，你這麼富有，現在弟弟有難，你是不是應該幫忙？」他聲如洪鐘。

當兄長得悉他欠的是一個大數目時，旋即繃緊了臉。他心裡有譜，即使這次幫了他，但這個弟弟的賴皮性格是改不了的，他還是會有第二次、第三次，過去幫過他的，都是有借沒回頭，再縱容他，其實是害了他。兄長拒絕了，打發他走時，給他送上一張10萬港元支票 ，弟弟接過後，一臉不屑：「哼！都不夠我止咳！」

他又跑去找姊姊厚顏要求：「家姊，妳把房子貸款 ，就可以幫我還債了。」「我這把年紀，哪裡有能力從頭供樓呀？我還有兩個女兒要讀大學，有好多錢要花呢，你一輩子只想著你自己，究竟有沒有一次嘗試為人著想過？」姊姊愈罵愈激動。

回到家，他自管想道：「哼！今天開始，要同你們斷絕關係，老子他日發達，你們就後悔莫及了！」