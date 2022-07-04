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受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

「繭居」一族

〈六合飛翔〉岑逸飛

英文的popcorn，普通話稱為「爆米花」，香港譯作「爆谷」，這種食品不是來自西方，中國古已有之，其起源可上溯至宋朝，當時詩人范成大在《石湖集》提到江蘇一帶的上元節有爆谷風俗，並解釋說：「炒糯谷以卜，谷名勃婁，北人號糯米花。」稱爆谷為「孛婁」，或是摹擬爆谷時的響聲，因爲當地方言把打雷聲叫「孛轆」。

今人看電影時吃爆谷，古人不同，爆谷的文化涵義，「炒糯谷以卜」，是用來占卜，卜一年休咎吉凶，未婚姑娘更以此卜問終身大事。至於西方「爆谷」的文化涵義，有一個以「爆谷」為姓的女趨勢預言專家費絲•爆谷(Faith Popcorn)，1991年曾有部名著叫《爆谷報告》(Popcorn Report)，預言未來社會十大趨勢，名列第一的，便是社會上出現大量「繭居」一族。推出後立即成為全美暢銷書，而她也迅速竄紅，儼然成為上世紀九○年代生活形態與消費行為的首席趨勢專家。

爆谷女士對現代青年男女足不出戶，蝸居家中，用毛蟲結繭成蛹來形容，勝於台灣的「宅男」、「宅女」多矣，這個「宅」字簡直不知所謂。台灣的「宅」，是對日本用語「御宅族」的重新定義，扭曲原本含意並經約定俗成後，創出新詞彙。「御宅」在日語原本是尊稱對方宅邸的敬語。

爆谷女士其後另寫一本書叫《Clicking》，中文譯本是《新爆谷報告》。所謂Clicking，是指用於電腦上的「點擊」，但「繭居」一族終日躲在家中用「滑鼠」點擊，不足以形成力量破繭而出，他們需要腦部的點擊，或是像「爆谷」那樣的「爆一爆」。

點一點，擊一擊，爆一爆，這在禪宗叫「頓悟」，悟後破繭而出，可以是飛蛾，也可以是蝴蝶，視乎各自的修行了。

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