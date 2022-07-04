最近在商場看到全身像刺蝟般的榴槤上市，由於血糖高的緣故，我只能遠觀不敢近看，唯恐饞蟲蠢動。

30年前，香港 友人送來一顆中型榴槤讓我嘗鮮，我從來沒看過此等怪物，朋友再三強調它是果中之王，不要失之交臂。一方面不忍拂友人善意，另一方面也頗為好奇，不知此果乃何方神聖，應該一睹其內在風采。

沒想到要剖開其盔甲，真是談何容易，因為沒經驗，經過無數次的刺痛後，我小心翼翼打開了外殻，一股不爽的濃濃異味撲鼻，本想此非我喜愛的味道，棄之可也；繼而又想，既然已見其廬山真面目，何妨一試是否虛有其名，不料一試之下，果王還真名實相副，在那軟滑香甜的口感下，令我忍不住將果肉一口接一口地滑進舌間，當初聞到的怪味，此時早已置之腦後，完全改變了我對它的錯覺。我將它分裝在小盒中，再放入冰箱冷凍庫，還沒來得及打開門窗通風，長女自樓上下來，驚呼好臭好臭，得知是榴槤味，又奔回樓上，等好些時才肯下樓來。

有一年到香港探親，吃完午餐我們到處逛逛，後來在銅鑼灣鵝頸耀華街的「聰嫂星級甜品店」消暑，大家分別點了芝麻糊、杏仁糊、芒果西米露等，我無意間瞥見「榴槤」二字，精神為之一振，立即點上一客久違的榴槤。甜品送上桌後，我正開心準備大快朵頤一番，沒想到外子卻在一旁邊笑邊捏著鼻子，對著他的杏仁糊久久未曾享用，次女覺得好笑，用手機迅即拍下這一幕，許多年後再睹此照，心中愧疚之心油然而生，雖說是搞笑的鏡頭，但是仔細思量，每個人都因為我樂食榴槤之故，而無法怡然享用他們面前甜品的色香味，這個經驗，讓我悔悟做人的確要換位思考，否則就太自私了。

不久前長女告訴我，有人在臉書上說，一家商業中心的兒童遊樂場，因疫情 之故歇業很長一段時間，終於等到疫情減緩重新營業，不少家長帶著幼童來輕鬆活動一下，始料不及的是，有人將榴槤帶進園內，令其他客人受不了此撲鼻異味，紛紛避之唯恐不及，原來活蹦亂跳熱鬧的樂園，霎時變得闃無人聲，老闆不勝感慨，大呼倒楣。

榴槤其實無過，經我查證，榴槤可助消化、解便祕、提升血清素、抗憂助眠、抗氧化、抗老、防癌、強化骨骼，它含鉀，可降低失智 症風險……等強身健體、增加免疫力等好處，但因糖分高，糖尿病患者不宜食用，沒問題者，則可以試吃看看，也許像我一樣會改變觀感，取其利而接受它的特殊味道。另外，我們這些榴槤粉絲，還是要有公德心，盡量不要讓果王背上汙名才好。