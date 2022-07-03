拜讀過港副版刊文「入鄉隨俗」，心中泛起漣漪。文中幾位香港籍民眾移居海外，入鄉隨俗的意願及行徑著實讓人欽佩與讚賞。然而，就我和一些藉兒女留學旅美的老年華友，入鄉隨俗則有些羁絆，好多人仍在進退維谷、舉棋不定。

我與妻子2016年春季旅美，與獨生兒子一家人團聚。初來乍到，人地兩生，加之年近花甲，不會聽說英語，日常只好帶著年幼的孫子到附近小公園遊玩。雖然置身天高地闊、和風暖陽、綠樹翠草、鳥語花香之中，但仍感到孤獨與寂寞：沒有族人親戚，不見同學好友，邂逅的是陌生面孔，聽到的是不懂的語言，而且居住區域人情冷淡，街坊鄰居互不往來。

偏偏這時，手機微信 時不時傳來家鄉同學聚會、結伴遊玩，以及相互參加彼此兒女升學、老人祝壽、婚喪嫁娶，日子過得既充實又快樂。由此，從旅美第一年開始，我與妻子及熟識的年長華友決定，每年在美住滿六個月，回鄉逗留四、五個月，以此陪伴年屆耄耋的父親和岳母，探望兄弟姊妹、親戚族人，與同學好友吃喝玩樂一陣子。

但有個別華友、特別是家鄉尚有「超生」子女的老者，在美體驗了幾年「好山好水好寂寞」時光，壓不住動蕩心緒，藉回鄉之機毅然決然扔掉綠卡 ，一去不返。對他們離美，我們先是感到惋惜，美國綠卡何等難求；繼而現出同情與理解，這裡的生活實在太單調了。我們還好，深感旅美身分來之不易，因而頭三年皆在「返鄉回美、再返鄉再回美」中度過。

第四年新春伊始，新冠肺炎病毒爆發，持續泛濫、流竄的疫情，襲擾阻隔我們三年未能返鄉。身陷病毒圍困之中，「居家避疫、竭力防疫」之下，我思慮起自己的日後歸宿。想當年成家時趕上大陸實施「計畫生育年代」，今生只生養一個兒子。兒子目標遠大，志向高遠，大學一畢業即遠赴美國留學深造。幾年後學業有成、娶妻生子、安家立業，並且將我和妻子接到海外。

幾載時光流逝，我們已步入老人行列，腳步已顯遲緩，眼睛已開始昏花，體質已逐漸衰弱，這時節，不親近、倚靠兒女，又能到何處？養老院 ，那是最後要去的地方。眼下我們腿腳還算俐落，卻棲身清靜冷落、人情寡淡的區域，真感覺不太適應；加之我們這些人大都是「啞巴、聾子、瞎子」（不會聽說看英語），日常生活常遇到不便。

無可奈何之下，我只好腳踩自行車，藉尋找、探望超市之機，熟悉周邊街路及環境。之後學會了開車，儘管車技不佳，不敢上高速，但每天能夠接送孫子上下學，課後學習跆拳道、遊泳，載妻子到商場、超市遊逛購物。

從微觀角度說，行動上已經開始了入鄉隨俗，至於心靈理念上，我想隨著時間的推移，年齡的增長，以及家鄉最想念、最牽掛的雙親百年之後，也會像年輕的港籍民眾一樣，真正地入鄉隨俗，並在這裡愉快生活，將養生息、益壽延年。