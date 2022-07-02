1971年，我初到香港 ，彌敦道晚上彩色繽紛的霓虹燈，璀璨奪目。當時我住在彌敦道，斜對面有家「榮記證劵交易所」，名字與我相同。

七○年代初期香港的經濟確是榮景，勞工市場供不應求，馬路上招工紙琳瑯滿目，我很快就找到了一份日薪25元的「欄河鐵閘」工作。在公校教書的舅舅一心為我找一份妥妥的校工，我卻嗤之以鼻。成功抵岸的「大圈仔」（廣州知青的暗語）沒有一個不是心高氣傲的。

後來不斷轉換工作，以情真意切的求職信感動了「XX牙膏」的寧波幫老闆，獲得一份薪優穩定的裝箱工作。牙膏廠就像一部印鈔機，打牙膏的機器不停運轉，財富滾滾而進。

工廠裡面除經理外只有三個男人：掌控機器的師傅、看門人和我，其餘約五十人都是年輕貌美的女孩，逢星期六下午公司包了一部空調大巴把所有員工送到西貢清水灣游泳 。游泳是我的絕活，當然不會放過這個機會。那時候我還是一身腱子肉，在藍天白雲下的海灘，女孩們都爭先恐後地找我教她們游泳。

後來與一些女孩混熟了，有些大膽的就找機會去倉庫與我聊天，經理看在眼裡當然不吃味。中國有句古語：非我族類 ，其心必異。有一次我騎摩托車時摔倒受傷，老闆很快找到一個中年老實的寧波老鄉來接替我的工作。我終於嘗到失業的苦果。

七○年代開始，代表香港股市榮衰的恆生指數一直向上攀升，從1969年底的150點開始，至1973年因為「香港置地」（怡和集團）收購「牛奶公司」的爭奪戰激發了全民炒股的熱潮。由於賺錢太容易，正經的生意人以及街市擔瓜賣菜的大媽都瘋狂湧去交易所炒股，贏錢的豪客經常在酒樓上一擲千金，故有「魚翅撈飯」的說法。3月9日恆指達到最高點1774，以後由於各種亂象出現，恆指終於在年底跌回400點水平。1974年石油 危機，更令香港股市鐵板加釘，在年底跌回1969年的原點：150。

我正好在那段日子失業，滿目愴然。往日車水馬龍的新蒲崗以及觀塘工業區水靜河飛，街道上一張招工紙都看不見。好不容易找到一份「蘋果牌牛仔褲」的雜工，工資腰斬，風光不再。後來又應聘「香港護衛公司」看守中環的「香港置地」物業，最後找到一份皇家工就不敢再好高鶩遠了。

「榮記證劵交易所」與我越行越遠：身無分文，心憂股市。