「喂喂喂！熱浪殺到，你們倫敦又不興有冷氣的，妳不會熱死嗎？」很久沒有聯絡的朋友，劈頭就死死聲，真不吉利。

過去一星期，確實有一天下午氣溫升至34℃，當時碰巧我在友人家裡搓麻將，主人家將陽台的玻璃門盡開，陣陣涼風吹進，不知有多爽。晚間回家氣溫已降回24℃了，睡覺時還要蓋上薄被呢，今年就連風扇也未開過一次。

「你們在英國 的人不喜歡戴口罩 ，疫情這麼嚴重，你還到處跑，妳不怕死呀？」

怕！怕得要死！但都已捱了超過兩年了，生活還需要逐漸回復正軌吧！自己出街還是一定會全程戴口罩的，每當聽到附近有人咳嗽，就會即時彈開幾丈遠，時時都要保持警覺就是了。

「嘩！聽說你們倫敦買什麼東西都貴到死啊！」

她總是「死」不離口，真是拿她沒辦法。近日，英國一輛汽車加滿一缸汽油，首次突破港幣1000元，成為全國熱話，但我記得多年前在港駕車時，一缸油老早已要千多元了。

我告訴她，物價上升是全球趨勢，誰人也不能獨善其身。在倫敦，超市一隻雞仍售港幣40多元、一大盒土產草莓售港幣30元、唐人街華人超市 一尾黃立鯧僅售港幣20多元，大包牛坑腩港幣50多元……。

她似乎是不太相信，直指我是在死撑，說很快會來倫敦探我，莫非是要親自來確認「怎麼妳還沒死？」