廣東人愛吃燒味，但燒鴨和燒鵝往往難以分辨，肉食尚且如此，更遑論內臟了。歐洲人把鵝肝、魚子醬、松露列為「三大珍饈」，但在巿面上大部分吃到的所謂鵝肝，其實都是鴨肝，原因很簡單，不是鵝肝太貴，而是從外觀到口感也不易分出是那種肝，餐飲業索性含糊其詞，法國鵝肝叫「foie gras d’oie」、鴨肝是「foie gras de canard」，餐廳通常只寫「foie gras」，這個詞意思是肥肝，不過，這種寫法，也肯定是鴨肝了。但究意鴨肝能否媲美鵝肝？得看看肝臟的作用。

無論是人類或鳥類，肝臟都是內臟中最大的器官，擔當多種的角色。人類最擔心的是積累了肝臟脂肪，但這個對鳥類來說，卻是最重要的功能。鳥類體內儲存脂肪可以確保了飛行時的能量，但脂肪的重量又會妨礙了行動，容易讓捕食者有機可乘。為了把脂肪儲存在不影響飛行的部位，最佳的方法就是累積在內臟裡，鵝肝就是在這原因下出現的高級食材。

早在羅馬時代，人們已經知道鵝肝肥美，不過，他們並不是以強迫餵飼來生產，而是把鵝肝浸泡在鮮奶中，吸收了奶汁的鵝肝變得美味濃郁，無論如何，人們認識鵝肝肥美遠比鴨肝要早。原因是鵝本身是由灰雁馴養而來，灰雁是大型遷徙候鳥，要應付長途飛行，雁的肝臟可以儲存大量脂肪，鵝也保留了這種特質，所以肝臟特別肥美。鴨則由綠頭鴨馴養而來，本身也是一種候鳥，所以鴨肝也有積存脂肪的能力，但野鴨遷徙路途較短，若單純以脂肪多少來作指標，鴨肝自然不及鵝肝的美味。

不過，近年有不少人說在國內吃的煎鴨肝，味道更勝鵝肝，肥美濃郁，入口即溶。這並不是養殖技術的改進，反而是新鮮與冷藏的差別。過去法國人會把脫毛後的鵝體放入冷凍庫一天，使脂肪凝結後才取肝，這方法可以確保肝臟完整取出，但經冷凍後的肝臟質地會較多顆粒，而且還有點油耗味道。在國內，肉鴨在中央屠宰後，直接送往餐廳，未經冷藏處理，可以避免肝臟細胞膜的破損，減少了脂質流失，所以烹煮後的鴨肝口感光滑，而且有濃郁的香氣。

肥肝的美味俘虜了無數饕客，可這其實是動物飽受折磨後的代價，近年不少歐美國家都主張禁售鵝肝，我們在享受美食 的同時，也要多惜福，善待生靈比起美味更加重要。