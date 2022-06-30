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我願做宅男

〈太平山下〉堅仔

美國被香港熔斷時，我們正要從美回港，航班突被取消，一時間束手無策。幾經波折，後來去泰國「涮了」22天，回港後再在酒店隔離14天，才終於回到家裡，看到兩頭可愛的小狗。

因為防疫針紙的名字與護照不同，太太仍被困在美國，僅我單人匹馬歸家。沒有想到的是，離開才兩個多月，昔日繁華興旺的東方明珠竟然變成了死城，酒吧、電影院、海灘、健身房等熱鬧場所全部關閉，連餐廳堂食也只許開到傍晚6時。

本來喜歡熱鬧的我，下班後只能匆匆回家，與狗為伴；就算周末，也只能做獨行俠，跟著YouTube做點運動，看看Netflix、聽聽Spotify，然後弄個簡單的晚餐，算是捱過一天。幾個月過去，不知不覺間，我已成了名副其實的宅男。這個經驗，令我對獨行俠的看法有所改變。

年少時居港，可能因地方不大，總覺得家裡很熱鬧。移民美國後，爸媽要在餐館工作，我和哥哥放學回家，雖然只有兩人，不過一起打打球、看看電視，然後晚上他做飯、我洗碗，不久爸媽也回來，故也不覺得寂寞。至念大學和研究院，特別是加入希臘學生會後，過的是開心熱鬧的群體生活，總以為沒有朋友的人，才會獨來獨往。

畢業後到華爾街工作，整天搏殺，能回家睡個大覺已算好的。不過到了周五、六晚，必定成群結隊，花天酒地，不醉無歸。唯有周日才獨自待在公寓，做點家務，如洗衣裳、看信單、做清潔，很快也打發掉一天。那時的獨自生活，除了跟著CD放聲高歌，也可以整天不發一言，或喃喃自語，以致可能被鄰居誤為精神分裂。

在東京生活時，曾經有段時間要常到香港分行工作。生意好時，幾乎每晚都帶著不同隊伍去吃喝，直至飲飽食醉才散伙。唯在金融海嘯爆發時，要全時間留在香港應對，只有周末方可回東京看看太太和女兒。在這段艱苦的日子裡，下班後，隨便找家食肆填飽肚子便回酒店休息，做個隱形人；為了給自己多留點空間與寧靜，我漸漸接受獨行俠生活，不再介意個人用膳和獨居。

十多年後的今天，除非與家人或好友在一起， 我寧願「table for one」。年紀大了，也不再理會他人怎樣看，只要手機有電，就不怕沒有夥伴。

除了做獨行俠，真的宅男還要做家務。恰好，跟了我們20多年的菲傭剛剛退休，而新請的Part-time又因疫情緣故，雇主不許她出門，於是洗衣燙衣、買菜做飯、洗碗吸塵、打理狗狗等，一概由我包辦，從此變成百分之百宅男。

其實我一點也不介意。洗碗、吸塵會令我想起移民初期的新生活，心中不期然湧起陣陣暖意；洗衣、燙衣又會想起初到華爾街拚搏時，那種不眠不休的蠻勁；而買菜、燒飯則是必須學習的生存基本工夫；至於服侍兩頭愛犬，更是求之不得，像對待伴侶一樣，我寵愛著牠們，甚至當牠們是嬰兒，常常跟牠們說話；牠們似乎也聽得懂，常常搖著尾巴要和我擁抱。

雖然在疫情下變成了宅男，有了狗兒們，已無需自言自語，更不怕變成啞巴了。

香港 華爾街 疫情

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