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加息「連環拳」

〈每日驚艷〉張宏

樓價在疫情中慢慢復甦，打算換樓的朋友們一早出動，四處睇樓格價，甚至已計畫好分別與家人買幾個小單位投資。還未出手，美國開始加息巨浪，大家即時停手，馬上請教財經界高人C君，此時此刻，買或不買？

這次加息「連環拳」十分重手，聯儲局（Fed）宣布一次過加息0.75厘，連同3月、5月加息，合共加了1.5厘，預料7月、9月繼續加息。「連環拳」之後，聯邦基金利率將升至2.75至3厘，幾乎是現在的雙倍。朋友擔心香港銀行跟住加，每月供樓負擔頓時加重，即刻縮手。

「雖然香港的供款人能力非常穩健，但負資產可能重臨香港，大家要小心還款能力呀。」財經界高人C君說，隨著利息上升，可能影響樓價，甚至出現負資產。猶記得金融海嘯時，不少人被債務逼得走投無路，一死了之，為欠債而犧牲寶貴生命，是何等不值？

大家談起今次迅猛的加息，小市民的確要感謝政府的「辣招」。這帖「苦口良藥」，借貸成數有上限、經過利率達3厘的壓力測試等，令很多人無力上會，望樓興嘆。但成功上了會的人，通過了壓力測試，則避免了無力償還的惡果。借得辛苦，但即使加息也還得起。所以他的建議非常「阿媽係女人」︰「還得起，先好借。」

香港 利率 疫情

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