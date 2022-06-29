繼韋史密夫（Will Smith，或譯威爾史密斯 ）之後，前陣子又有另一位被喻為荷里活好好先生的大明星，為了保護愛妻而於大庭廣眾，一反常態以粗言罵人，他是大名鼎鼎的湯漢斯（Tom Hanks，或湯姆漢克）。

當晚，湯漢斯與太太Rita及一干人等步出紐約一所食肆，多名影迷緊隨拍照，其中有人不小心差點兒把Rita推倒，幸好她及時回復身體平衡。但湯漢斯在旁目睹情況，即時發飆爆粗大罵，上車前他仍目露凶光怒睥著影迷，相信這個凶惡的他，是世人從未見過的。

湯漢斯向來給人的印象都是親切、友善、富幽默感的，為何這次會發這麼大的脾氣？

我相信會有三個可能性。

第一、湯漢斯純粹是出於護妻心切而大發脾氣的。即使是脾氣最佳的人，都會有一定的底線，誰超越了都不會跟你客氣，太太的安危明顯是湯漢斯的底線。網友不禁慨歎：「Rita真好命，結婚三十四年啦，丈夫仍然咁著緊佢，人家明星大多已經離婚最少三次囉。」

第二個可能是，這或許就是其人真面目。君不見眾多明星都是偽裝親善形象，而私底下對工作人員都是呼呼喝喝的？不過直覺告訴我，湯漢斯該不是這種人。

第三個可能性是我最不希望成真的，那是湯漢斯的健康出現了某些狀況，有些人會因患病而性情變得暴躁易怒。老實說，湯漢斯近來確然是清瘦得容貌大變，真令人擔憂。

新電影 《Elvis》（貓王艾維斯）中，他扮演天王的經理人，我是一定會捧場的，並希望能藉此推翻我的一切憂慮。