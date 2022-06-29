我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

為甚麼湯漢斯爆粗？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

繼韋史密夫（Will Smith，或譯威爾史密斯）之後，前陣子又有另一位被喻為荷里活好好先生的大明星，為了保護愛妻而於大庭廣眾，一反常態以粗言罵人，他是大名鼎鼎的湯漢斯（Tom Hanks，或湯姆漢克）。

當晚，湯漢斯與太太Rita及一干人等步出紐約一所食肆，多名影迷緊隨拍照，其中有人不小心差點兒把Rita推倒，幸好她及時回復身體平衡。但湯漢斯在旁目睹情況，即時發飆爆粗大罵，上車前他仍目露凶光怒睥著影迷，相信這個凶惡的他，是世人從未見過的。

湯漢斯向來給人的印象都是親切、友善、富幽默感的，為何這次會發這麼大的脾氣？

我相信會有三個可能性。

第一、湯漢斯純粹是出於護妻心切而大發脾氣的。即使是脾氣最佳的人，都會有一定的底線，誰超越了都不會跟你客氣，太太的安危明顯是湯漢斯的底線。網友不禁慨歎：「Rita真好命，結婚三十四年啦，丈夫仍然咁著緊佢，人家明星大多已經離婚最少三次囉。」

第二個可能是，這或許就是其人真面目。君不見眾多明星都是偽裝親善形象，而私底下對工作人員都是呼呼喝喝的？不過直覺告訴我，湯漢斯該不是這種人。

第三個可能性是我最不希望成真的，那是湯漢斯的健康出現了某些狀況，有些人會因患病而性情變得暴躁易怒。老實說，湯漢斯近來確然是清瘦得容貌大變，真令人擔憂。

電影《Elvis》（貓王艾維斯）中，他扮演天王的經理人，我是一定會捧場的，並希望能藉此推翻我的一切憂慮。

威爾史密斯 電影

上一則

台灣鄉土文學大師黃春明 人生如精彩的彈珠台

下一則

《老照片說故事》在公園練武

延伸閱讀

「芭比娃娃」真人版造型褒貶不一 網友：童年被毀了

「芭比娃娃」真人版造型褒貶不一 網友：童年被毀了
霍楚簽署紐約州投票權法 選票文字增至14種

霍楚簽署紐約州投票權法 選票文字增至14種
影／老婆險遭影迷推倒 湯姆漢克斯怒爆粗口：他X的後退

影／老婆險遭影迷推倒 湯姆漢克斯怒爆粗口：他X的後退
湯姆漢克事隔多年公開真心話：電影「達文西密碼」胡扯

湯姆漢克事隔多年公開真心話：電影「達文西密碼」胡扯

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
黛安∕圖

千金小姐成女傭（上）

2022-06-28 02:02
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元