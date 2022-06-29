戚繼光（1528年－1588年）是明朝將領，出身軍戶，奉命戍守浙江和福建十多年，招募士兵組成戚家軍，練兵嚴格，創立新戰術；多次擊敗倭寇，肅清閩浙倭亂，從參將多番轉遷，升任福建總兵。後來戚繼光受命鎮守北方邊境 防範蒙古，得到首輔張居正和兵部尚書譚綸的信任，擔任薊州總兵十四年，重修長城、加強防務，官拜左都督，地位顯赫。張居正去世後，他屢次被參劾，退休 回鄉，晚景淒涼。

歷史學家黃仁宇的《萬曆十五年》一書，其中有一章專論戚繼光，從中可以看到，戚繼光的一生，是謎一樣的傳奇。戚繼光早年的順遂仕途，當然有賴首輔張居正的相助，但隨著張居正結束了他的五十七歲人生，戚繼光的晚景，就步入落寞和淒涼，雖然人們還記得他的剛直堅勇，但他的操守受人質疑以致非議。《明史》便形容他是「操行不如而果毅過人」。

無疑，戚繼光是善於掩飾的。他的夫人是個河東獅，而他居然可以瞞著妻子另立三個小妾和有了五個兒子。黃仁宇也承認「戚繼光是一個複雜的人物，不能把他強行安放在用傳統道德構成的標準框架裡」，但另一方面，他也奇怪，何故戚繼光「重視黃道吉日和生辰八字，而在向部下訓話的時候，又常常提到善惡的因果報應。難道明朝最為出色的軍人竟沉淪於迷信之中﹖」

佛學書籍常引述戚繼光平日喜持誦《金剛經》，究竟他是個虔誠的佛教徒，抑或如黃仁宇所說，因「沉淪於迷信之中」而學佛，不無疑問。但《金剛經》是禪宗經典，日本 武士道重視修禪，以戚繼光武藝高強，習武之人，修禪有助凝聚精神，積蓄能量，他持誦《金剛經》何足為奇﹖