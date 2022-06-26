住在靠近唐人街半面山坡上社區，與江先生在公園散步，望見幾個各膚色長者保持社交安全距離，帶上各自孫輩玩耍。一個華人 老者站在大樹下，一字一頓教孫子吟誦古詩詞。沒想到那個孩子轉身就跑。他爺爺抬手捂住口罩，追在後面叫喊：「你再頑皮，爺爺不准你吃飯，餓你兩天。」

老爺爺姓黃，半年前才由香港 移民海外。女兒女婿復工上班，由他協助照看孩子。

聽得黃老先生如此說話，江先生提醒他說：「老先生，不可嚇唬孩子。」 黃老先生疑問：「孫子調皮淘氣，我不嚇唬他，怎麽會乖乖聽話？」江先生婉轉說：「教導孩子念詩是好事，記得勿用這種教訓口氣。」

黃老先生顯然不想聽江先生說下去，拉起孩子離開。

江先生說，老先生由香港來美國時間不長，許多情況不了解。旁邊的白人長者艾伯特，他聽不懂老先生其意，明白後眉頭緊鎖：「孩子頑皮，不准兩天吃飯？這怎麽得了？」

當天下午，有兩個警察 走進黃老先生住家，原來是艾伯特報警。幸虧與孫輩在公園玩耍的老者，有退休律師郭老先生，他出面解釋，說純屬一場誤會，黃先生初來乍到，那番話僅僅嘴裡說說，從沒人見他虐待孩子；警察依然對老先生口頭警告。

等警察離開，黃老先生不服氣地說：「我在香港生活了幾十年，從小對待幾個子女也是訓話。我嚇唬孫子罷了，怎可能捨得餓兩天？報警找警察，小題大做吧？」郭律師認真地說：「艾伯特並非小題大做。」

郭律師退休前，在加州唐人街華僑華人律師行任職，不久前搬至西雅圖。他說起住在加州的林先生與太太，疫情發生前由香港移民。夫妻倆趁居家限制措施放開，駕車出門看房子。先後看過幾間房子，意見不合產生分歧。

林先生生氣之際，突然抱起太太說：「你再吵鬧，我將你扔在地上！」林先生只不過嘴上硬，他輕輕將太太放在地上，林太太在衝動下拿手機報警。很快有兩個警察趕到現場，以林先生涉嫌「家庭暴力」犯罪，給他戴上手銬。

林先生目瞪口呆，直言警察是不是小題大做？林太太後悔莫及，她以為報警「用法律武器保護自己權益」，警察應是調解糾紛，沒想到林先生有可能上庭接受「家暴」罪名的庭審。這一來，林先生與太大準備買房的錢，不得不拿來用作保釋金。

老先生聽得郭律師之語，一下子臉色發青。在他眼中看來，至少在過去的年月，華人社會家中極個別大人對孩子說些「嚇唬」之語，甚至拿棍子「打一頓孩子」視作很平常，但美國的社會因素不同，人們思維方式有很大差異，一些華人新移民以為家庭事，卻已經犯下大忌且觸及法律。

本地人對於虐待兒童或家暴，大有可能拿電話報警。最為嚴重的是，當事人會面臨虐待兒童的刑事處罰，甚至丟失孩子撫養權。

過不久，我與江先生又在半面山坡上公園散步，聽到黃老先生提醒新移民。江先生笑笑說：「香港老先生成了義工宣傳員。」黃老先生也笑：「這並非小題大做，禍從口出毋忘記，細縫之處慎之又慎，避免做事或說話不當，觸犯法律。」