她的寶貝獨生子在英國 攻讀獸醫系，暑假期間需要到偏遠農場做實習，未能回港度假。為了與兒子相見，媽媽拋下香港的工作，跑到倫敦跟兒子短聚。

屈指一算，於疫情中，兩母子分隔兩地已足足兩年了，母子重聚，恍如隔世。

媽媽喜孜孜地來問我，有什麼食物佳、情調好的餐廳推介給他們？我突然想起先前曾光顧的一星米其林（港譯米芝蓮）印度 餐廳Benares。

「哇！我兒子不吃印度的東西。」媽媽斷言回答。

我心裡想，哪有年輕人不喜歡Fine Dining？「你先去問一下他再決定啦！」果然，她極速回覆：「沒想到他會說好！」有時我們當媽媽的，以為很了解孩子，卻不自覺地讓舊框架框住了，忽略了孩子會不斷在成長、不斷的蛻變。

吃過了這一餐，我好奇地問：「如何呀？妳吃得高興嗎？」媽媽聳聳肩說：「食物水準一流，兒子好喜歡，不過除了吃，什麼也沒問到。」

究竟她問了什麼？「我還問他：你有無抽菸？有無飲酒？有無吸大麻 ？有無女朋友之類。」

我忍不住大笑起來：「媽媽，你以為你在審犯人嗎，跟年輕人談話多少要有技巧，不能太直接，譬如：英國一包菸要多少錢？你有哪款雞尾酒要特別介紹給我？大麻在英國會合法化嗎？有時你一個人會覺得寂寞嗎？」

話匣子打開，母子什麼都可談了。