曾流行一個說法，說人的文思都是隨著抽菸而來的。就是說，你不抽菸根本就寫不了文章。文人大都抽菸，很多大文豪全是些大菸槍。海明威成天叼一根雪茄，魯迅、林語堂全手握一支大菸斗。抽菸是一個作家常見的習慣、動作和形象，是一個寫作者離不開的嗜好。有一陣子我差了一丟丟（一點點），就上了全國知名作家的行列了，很多國家一級刊物都發表了我的小說 和雜文；差了一丟丟，是我後來主動放棄的；那是另一回事，那時我也是大菸槍。

我每回買菸，就是提一只大旅行包，一買就是十條八條，反正要抽，省得總往菸攤跑。我菸癮最大時，一天要抽4包菸，一包20支，4包80支；總之，從早到晚抽菸不斷，房間裡總是抽得雲天霧海。你走進我的房間，不小心就會被菸嗆著。

我抽菸幾乎成了一個下意識的動作，就是一根抽完了接一根，也不用打火機點火，嫌那動作太多餘了，一根抽完了，用菸屁股對著一根，就又點上了。我往往抽到不知那菸是第幾支菸。那時我已開始用電腦寫作，起先是286，後來是386，整個電腦鍵盤全布滿我抽菸的菸灰。寫一陣子，就得把鍵盤拆下來，用酒精和木刷把鍵盤清理乾淨。

因為抽菸，我有一回還差點出了大禍。我通常睡覺前後，都得抽三根菸，睡前三支，睡後三支。有一回夜裡遲睡，太累了，那時我還在一家基層供銷社工作，我的宿舍隔壁是財務室，那裡放著幾乎供銷社所有的帳目。我睡前的三支菸還沒抽完就睡著了。後來我的宿舍著火了，我被火嗆醒，才知道原來我菸沒抽完就睡過去，菸頭把被子給點燃了。我醒過來，菸頭已成了火勢，把蚊帳點著火，而且火勢很快地衝上了天花板。我們那宿舍樓是鄉下的磚木結構，我後來大喊：「著火了！著火了！」很多同事聽見喊聲起來，看見我的宿舍裡火光一片，全提水桶來幫我救了火。

我發現我能活這麼久，百分之一百跟我戒菸有關係。我戒菸30多年了，主要是我抽菸把肺部抽壞了，每回抽菸就咳嗽，有一回咳得眼淚、鼻涕、痰全下來，那時孩子又剛剛出生，我想我就是不再寫東西，也得把菸戒了。

「這菸還能戒嗎？」當時有人問。

我是把菸戒了。我起先也不信我能把菸戒掉，我菸抽太大了，不是我不信，是幾乎所有跟我相識的人都不相信；但我還是很成功地把菸戒了。

這麼說吧，我是將菸癮當成一叢長在腦子裡的、蓬亂叢生的雜草。它根深柢固，而且根鬚從大腦皮層深深扎進腦部神經裡，一會兒就長出來；我是說菸癮那把草，它總是不斷地長出來，而且總是生機勃勃，野蠻生長。我從戒的那一刻起，就是不斷地把那把草拔掉。它一長出來，我就拔掉它；它再長出來，我就再拔掉它。我為了誘惑它長得更凶猛、更野蠻，口袋裡還特地裝了一包還沒抽完，當時最好最名貴的菸。我是在嘗試我的毅力，看我對付菸癮的意志。我用手揉搓著口袋裡的那包菸，引誘著菸癮長出來，菸癮一長出來，我馬上就把它掐掉；又長出來，又把它掐掉。最後我用不上一星期，就把菸癮徹徹底底地戒了。

所以我成活到現在。

現在誰在我的房間裡抽菸，我總會客氣地勸他把菸掐掉。