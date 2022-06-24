釣魚台 （中國大陸稱釣魚島，台灣稱釣魚台），又被稱為釣魚嶼、釣魚山、釣嶼或是釣魚台島，在日本 則稱呼為魚釣島，琉球語稱為魚國島，八重山語稱為魚叉島，是位於台灣東北外海處沖繩海槽西側的一座荒島。

中日因釣魚台的爭議交惡，保釣分子常據《明史》引證釣魚台屬於中國，《明史》記載了明太祖朱元璋為冊封琉球國國王而遣使，在日後長達數百年，琉球使者與中國朝廷冊封使往來大陸的必經之路，正是這個釣魚台。但其實距今3000多年前的《山海經》，已有釣魚台的最早紀錄，那時稱為「列姑射」。到隋煬帝時，這個島的名稱改為「高華嶼」。

中國古代，兩漢及魏晉南北朝，都稱日本人是倭人，「倭」字的「委」，是「矮」的省略，故「倭」解作個子矮小的人。唐、宋及以後，才改稱倭人為日本人。明代時常有倭寇侵犯中國沿海地區，「寇」者，強盜也，「倭寇」指日本海盜。當年擊退倭寇，戰無不勝的英雄，是戚繼光。而不可不知，戚繼光抗倭寇時，曾以釣魚台為戰略防線遏制倭寇入侵，自此以後，釣魚台成為中國大陸抵抗倭寇入侵和的重要前沿陣地。

歷史上有南宋將領岳飛率領的岳家軍，而與岳家軍齊名的，則是戚繼光的戚家軍。岳飛與戚繼光，同樣是武功了得，文韜武略，運籌帷幄，決勝千里之外。岳飛一生，其悲劇是為秦檜所害，以及遇上一個自私而只想保存皇位的宋高宗，但他以還我河山為其人生奮鬥目標，而其忠孝節義的高尚品格，成為中國傳統文化完美人格的化身。至於戚繼光，他比岳飛複雜得多，雖然軍功彪炳，但人格上的瑕疵，卻有頗多受人詬病之處。