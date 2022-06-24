現代城市人最不想發生的噩夢，在我家發生了，從昨晚至今已經超過足足24小時，我家的Wi-Fi消失了！

期間當然是不停打電話到電訊公司問個究竟，但結果全都是在意料之中，姑勿論你是如何的扭盡六壬，還是找不到活生生的真人跟你對話。電話只是傳來了錄音女聲，絲毫沒有半點感情的說什麼工程人員正在搶修之中，多謝你的耐性，最後竟然送上一句：希望你會有個「lovely day」。

哎吔吔吔！你是攞景（故意氣人）還是贈慶（湊熱鬧）？請問對於現代城巿人來說，沒有Wi-Fi的日子，怎可能會「lovely」？

沒有Wi-Fi，我突然跟世界脫了軌，看不到世界大事、香港 新聞。沒有Wi-Fi，追劇泡湯了，剛剛才發現劇中丈夫有個年輕小三，那位滿以為自己是世上最幸福的太太將會何去何從？真吊癮呀！

幸好還能斷斷續續傳WhatsApp，但卻一張相片也不能傳送。我從來不會在FB上傳相片，但就會跟家人和友好分享美食 照，沒有Wi-Fi，什麼也不行。糟了！我剛在準備的焗雞派該焗多久？用什麼度數？我是太習慣看YouTube 整餅了，沒有Wi-Fi，怎辦？

不過是沒有Wi-Fi，怎會像整個人也崩潰了？回過神來，還是施施然開了一杯奶茶，然後捧著先前買回來的心理學書慢慢閱讀。實體翻書的感覺，還是最實在、最信得過呢！