近期同朋友見面，不約而同都大讚《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），可以說是零批評，票房大賣，雖然已經上映數星期，大家仍然熱烈討論，還翻起重溫當年首部電影 和主題曲的熱潮，我們一班曾經在航空公司工作的朋友，更加懷緬起電視劇《衝上雲霄》的畫面。

湯姆克魯斯 （Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）由1986年的23歲演到2022年的59歲，由一個自信激情的年輕戰鬥機學員，到經歷過人生起伏，被投閒置散甚至要面對被趕出軍校的危機，真情演繹英雄遲暮及內心掙扎的情緒，是來得那麼的自然，令人看得舒服。雖然接近60歲，他仍然十分有型健碩，迷倒不少觀眾。即使你未看過第一套電影，也不會影響你欣賞這套電影，因為內容豐富，故事緊湊，戰鬥機場 面真實，沒有冷場，令人感到熱血沸騰，離場後，情緒仍久久未能平復。

電影中的他，同好多人一樣，所以觀眾好容易代入角色。這套電影的成功，不單是型格男女主角和令人熱血沸騰的戰鬥機場面，它的魅力是內容能夠跨世代、年齡、性別、階層、身分，讓觀眾各取所需，可以說是完全滿足觀眾的所有感官︰友情、愛情、親情和對使命的一份激情及堅持，所以票房創紀錄絕對有道理。

有人笑著說，20年後的湯姆克魯斯還會演出《捍衛戰士》第3集嗎？也許元宇宙可以滿足我們的夢想吧。