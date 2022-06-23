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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

儒釋道新解

〈六合飛翔〉岑逸飛

對於百貨公司的特色，想起已故國學大師南懷瑾關於儒、釋、道的一個生動比喻。他說儒家像糧食店，道家像藥店，而釋家則像百貨公司。儒家與親情和倫理的關係密切，深入日常生活，新儒學大師牟宗三也說過，儒家思想是家常便飯，它不給人驚喜，卻又不可或缺。說儒家像糧食店，倒也貼切。

事實上，儒家很重飲食之道。《禮記‧禮運》篇便提出「飲食男女，人之大欲存焉」，「禮」是儒家思想核心之一，孔子認為「夫禮之初，始諸飲食」，禮儀的起源，就是從飲食開始。

說道家像藥店，人們甚麼時候會光顧藥店﹖那就是生病了。不過道家的藥，不是醫治身體上的毛病，所謂「心病還須心藥醫」，當心靈有病，例如失意、空虛等，看道家的書籍，最為受用。道家教人超脫、瀟洒、不去計較一切，以逍遙的心態對待人生，確是有如患了心病後服了心藥後，出了一身大汗，或是瀉去了一些邪毒，整個人也輕鬆起來了。

至於說釋家像百貨公司，裡面可真是百貨雜陳，樣樣俱全；讀佛學書籍，便有如逛百貨公司，不必一定要買東西，卻可以一開眼界，增加見識。釋家的百貨，也有儒家的糧食出售，它的大乘精神頗像儒家的淑世；它教人放下自在，對治煩惱，也可與道家的逍遙藥方媲美。它甚至有邏輯書籍、科幻小說以至兒童玩具出售。

總而言之，釋家這家百貨公司，政治家可以從中找到治國良方，文學家可以從中找到創作靈感，教育家可以從中找到教學技巧，實業家可以從中找到創業祕訣，而哲學家則可以從中找到安身立命之所。當然，逛這家百貨公司，能否買到好的東西，仍有待顧客的眼光，是否識貨？

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