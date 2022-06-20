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Shame On You！

〈會笑媽媽〉鄧譪霖

剛看完網上瘋傳的影片，氣得五臟六腑也給反轉了，旋即放下手頭上所有事宜，跑到書桌埋頭寫這篇文章，以解心頭的怒氣。

這位所謂行為治療師的女士，我跟妳說，若然有情緒病的話，這個年代已不再是什麼羞恥的事情，請你盡快求醫。若然情緒仍處於這個亂七八糟的扭曲狀態，請妳切勿接近任何小孩，我們所有家庭的孩子，都絕對不需要你的「輔導」。

這位導師竟然看似認真地對一個兩歲幼兒說：「是你自己承受的結果，怪不得別人！」正常人都會清楚一個牙牙學語的幼兒，是絕對沒可能明解這句話的含意，這位導師是否借意將自身的不快遭遇發洩於幼兒身上？

略懂兒童心理的人，都應該認識幼兒的有限認知能力，何況是一位該讀過繁多兒童心理學書籍的職業行為治療師？

這位導師不停向著兩歲幼兒吆喝：「三、二、一，你可以停了！」「我數十下……。」「我講五次了……。」天呀！若然數三下，小孩就懂停，那麼天下間的大人都在數一、二、三就行了，何須什麼兒童心理學？

再者，當小孩受驚嚎啕大哭時，你以權威嚴厲聲大喝：「數十下，你可以停止哭啦！」那是虐兒！請問你自己有否試過在驚慌哭泣時，被人喝停？成年人也辦不到呢！

看你對待幼兒的無情行為，看不出你有丁點兒愛心或同理心，拜託請你放棄這行業吧，無謂害人害己。你倒說得對：「你自己要承受結果，怪不得人呀！」

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