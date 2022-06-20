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各界攜手 共建新家園

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

夏日炎炎，走在香港街頭幾分鐘都已經汗流浹背，更何況一些住在不適切居住環境的基層市民。

上月初參加英華街組合屋項目「喜信」開幕禮。當天陽光燦爛，每個人臉上都難掩興奮心情，共同見證位於深水埗英華街的組合社會房屋項目啟用。

這個在今年3月剛落成的過渡性房屋項目，得到關愛基金及嘉道理慈善基金會資助，由香港社區組織協會（SoCO）興建及營運。項目提供140套單位，為超過1000名等待上樓的市民，提供一個適切的居住環境，大大改善生活質素，實在令人鼓舞。

在典禮上，我更看到社區裡不同的專才濟濟一堂，分享成果。在項目期間，大家都各出其力，由申請土地用途、基礎設施規畫，以至電力安排，均有不同程度的參與。中電社區節能基金（CESF）亦資助組織購買一些具能源效益的電器，例如雪櫃（冰箱）、電視或智能拖板等送給住戶，共同努力協助弱勢社群融入及建立新家園。

當天最令我深刻的是一名老伯伯的分享，他提到，過去只能租住單人床位，坐立不便，由於不能煮食，每天都要瑟縮一角吃外賣。自從遷入過渡性房屋後，不僅生活空間變大，亦能自己買菜煮飯，心情也變得更自在、快樂。

在參觀途中，我亦獲不少小朋友熱情地歡迎，又送上鮮花款待，讓我感受到家的感覺。期望在獅子山下守望相助、互助共融的精神能夠得以延續，為更多家庭提供適切的住所。

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