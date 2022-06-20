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護心

〈六合飛翔〉岑逸飛

人類不講求「眾生平等」，反以「萬物主宰」自居，地球的生態環境以至各種動物，都受人類支配，把它們當作附屬人類的「客體」，這種驕慢，可謂荼毒生靈，而只有具足緣起智慧的人，才能跳出自我本位，見到生態環境相依互成的法則，從而尊重不同形式生命的生存價值，平等看待。

依佛法觀點，「護生」範疇是一切「有情」（眾生），而這是來自尊重每一「有情」需要，而不僅是尊重「人」的需要。對於「護生」的闡釋，其實不妨看看豐子愷的《護生畫集》，畫圖先行，按語隨後，言簡意賅。早在1929年，豐子愷已與弘一法師一起創作《護生初集》，最初是豐子愷畫畫，法師題字；法師離世後，由其他發心者接續題字，歷年增添為六部《護生畫集》。

但一般人多以為所謂「護生」，是指生活上的素食或生態保育的放生，而很少將「護生」聯想到慈悲心培養。難怪豐子愷在原作《序言》，就特意解釋「護生」終為「護人心」，希望發人的慈悲心。由學習不殘忍對待動物，達致關愛一切生命的修為。

護心是以慈護心對待眾生，佛法的四無量心，前二者即「慈心」與「悲心」。《大智度論》云：「大慈，與一切眾生樂；大悲，拔一切眾生苦。」滅除貪瞋癡，再沒有殺傷意，能尊重、珍惜其生命，自能趣向慈悲。

南宋詩人范成大有一組詩名為《四時田園雜興》，描繪農村景物和風俗人情，其中有首是：「靜看檐蛛結網低，無端妨礙小蟲飛，蜻蜓倒掛蜂兒窘，催喚山童為解圍。」豐子愷將詩變成圖畫，描繪雅士優閒地在屋外院子，擺上小椅，一壺茶、一只杯，因境生情，對小動物生了慈悲心。

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