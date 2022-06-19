佛學有「護生」思想，其佛理根據，來自「緣起說」，認為世間萬物相依相存，宇宙萬象是互為條件而存在，不是各自獨立。所謂「諸法」，指一切現象，其存續端賴眾多因緣制約，而永恒不變的現象自體，了不可得，這就是「性空」、「無我」。

依此原理，人與人、人與動物和植物、乃至人與自然，應該結成一個互存的網絡。

事實上，眾生平等，人間雖有貧富貴賤，但生命同樣寶貴，人不過是自然生態的一環，面對著自然環境，理應謙卑，不可以認為自己是「人定勝天」的征服者。

無獨有偶，佛學的「護生」之說，與當代生態學家提出的「生物多樣性」，又稱「物種歧義度」(biodiversity)，以維持生態系統穩定的觀點不謀而合。「生物多樣性」包括三個層面：其一是遺傳多樣性；其二是物種多樣性；其三是生態系統多樣性。我們的食物、醫藥需要均依靠生物多樣性支持。

「生物多樣性」這個詞在1986年才出現，最早用於清查地球上所有植物、動物、真菌及微生物的物種。此後，其定義擴充至所有生物的變異性，涵蓋從基因、個體、族群、物種、群集、生態等各種層次的生命形式。另外，更廣泛的定義則指各式各樣的生命相互依賴著複雜緊密的關係，生活在不同形式的系統，在地球的生物圈生生不息，共榮共存。

「生物多樣性」的議題近年逐漸獲得重視，在於人類對生態環境「可持續發展」的期盼，其動機本來不脫「自利」的思維方式，發現「自利必先利他」的法則，但經過自我反省，才覺醒到生態環境的失衡，來自人類對地球資源的掠奪與摧毀，而這無一不是根源於自我本位的「無明」作祟和貪瞋癡的心念。