顧名思義，街市就是街道上的市場。

香港 的舊式街市過去都是位於戶外，小販擺攤子，把扁擔放在地上，扁擔的兩端各繫上一個竹簍，竹簍裡面整齊排列著蔬菜 ；也有囚禁著雞鴨的竹籠。有的小販把木頭車停在一處，售賣水果。街市兩旁可以有固定攤位，雜貨堆在貨架上。顧客在人群之間走走停停，每一寸地方都站了人。現在多數街市都置身室內，失去了「街」的味道。

街市既然在戶外，當然受到天氣影響。夏天街市跟蒸籠沒有兩樣，人人都汗流浹背。晴天太陽照在頭頂上，人根本就是頂住火爐。地上的濕氣蒸發，散發一陣腥臭。到了冬天，街市就是冰箱。下雨天人們更加狼狽，地上一片泥濘，腿上沾上點點污垢。顧客買了食材，急匆匆離去，可憐小販就這樣在街上待上一整天。後來街市移師室內，避免人們日曬雨淋，也安裝了風扇，近年還採用中央空調，買賣雙方都舒適。

我小時候住在香港島西區水街附近，水街開設了街市。舊式街市的英文名稱是wet market，在Water Street有wet market，有意思。

這類街市地上永遠濕漉漉的，行人走路時必須小心翼翼，尤其在下雨的日子，得加倍留神。我在濕街市滑倒的經驗算得上豐富，有一次我問一位檔主，為什麼總是把地上弄得濕淋淋的，他回答得爽快：「沒有濕氣，哪裡稱得上街市？」原來潮濕是街市的特色。

街市的商販一般年紀較長，「豬肉佬」、「賣菜婆」是經常聽到的稱呼。近年來商販有年輕化趨勢，20來歲的「豬肉仔」並不罕見，豬肉檔也不再是男人的天下，女人也揮舞利刀，手起刀落。

到老街市買菜的都是師奶，「師奶」之聲，不絕於耳。不知道從什麼時候開始，「師奶」一詞淪為貶語，買菜的女士，不論年紀，都給稱為「靚女」。街市的環境改善了，連客人也得到美化。

舊式街市商販的衣著有相似之處。男人多數穿木屐，聽說這是為了保護雙腳，免它們被濕氣弄得患皮膚病。他們走起路來，腳下的木頭敲打地上，聲音響亮分明。女人總喜歡穿上深藍色的圍裙，圍裙上縫上一個大口袋，錢都放在裡面。

貨物的售價都用花碼寫出，而不是阿拉伯數目字，這是獨特的街市文化。我看得懂花碼，不過花碼在香港似乎已經絕跡，恐怕這個數字系統將會成為歷史遺產。

在這裡，你還可以欣賞祕技。只見商販把食物一把抓起來，放在秤盤上，撥動秤砣，看一下秤桿上的刻度，就知道重量。我已經多年沒有在街市裡見到這件工具，取而代之的是電子磅，只要輸入資料，它不單顯示重量，還計算售價。於是，以前商販叫人驚嘆的心算技術後繼無人。

舊式街市是環保先鋒，商販不用塑膠袋盛貨物，而是用鹹水草包紮。只見菜販從一束鹹水草中抽出一根，左手捧著青菜，右手動幾下，就把青菜牢牢綑綁，不會掉下一塊菜葉。賣雞蛋 的更加厲害，隨意抓來報紙或者從電話簿撕下數頁，把紙捲成一個圓錐形，將雞蛋放進去，封口，繫一根鹹水草，大功告成。

近年領展管理的街市紛紛重新設計，環境舒適，地上乾爽。街市提供購物車，讓人閒適購物。舊式街市骯髒，不宜久留，人們買了菜就立即離開；不過，它獨特之處也是有趣的。