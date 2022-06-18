不止一次聽過妹妹感慨地說：「唉！其他人對我冷嘲熱諷，我完全受得起，但當這個人是自己姊姊的話，心就會痛！」

這麼多年來，這兩姊妹儼如陌路人，從來沒有往來，偶爾於家庭聚會中相見，姊妹都是緊抿著嘴，冷眼相看，不想跟妹妹傾談。即使是話匣子打開了，姊姊對妹妹的每句話都是語中帶刺的，聽著滿不是味兒，惟有避之則吉，妹妹深諳這個姊姊是不好惹呀。

凡事總是有因有果的，我問妹妹為何姊妹關係會弄至如此惡劣，她卻搔著頭，一副摸不著頭腦的表情，說道：「我都想知道為何她這樣討厭我，她對其他兄弟姊妹都不會這樣。」

疑團終於打開了！近日姊姊向人吐出了憋在心底超過半個世紀的陰鬱：

「我阿爸好偏心！他只疼妹妹，眼尾都不會看我。妹妹從小享有特權，全家人都要遷就她，有次我生氣地跑去問他，為何我不能得到妹妹享受的東西，爸爸竟然說，因為妹妹是明星，你什麼都不是！」

可以想像姊姊說這番話時，是眼泛淚光的，也可以準確忖量姊姊當年承受的傷害，是何等切膚之痛，即使已屆花甲之年，爸爸當年那冰冷無情的聲音，仍然像鬼魅般在耳邊響起。姊姊將積累一生的怨恨轉移到妹妹身上，那是完全可以理解的。

若然父母偏心，對待子女不公平，那麼最後每個子女都會成為受害人。