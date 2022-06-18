已經忘記在香港 度過了多少個6月。

6月的香港給我的印象是很鮮明的，基本告別了春季的濕漉漉，進入初夏，然而又尚未進入盛夏的炎熱，汗流浹背。6月的香港，生氣勃勃。

這時的人們，已經迫不及待的穿上了夏服，滿街都是各式短裝：短袖衣、超短裙；忙於換季的商家及時髦青年男女則湧到大街上，瘋狂的流連於各大百貨公司，快樂並忙碌著，他們滿懷熱情的上班，然後從公司回家，或者乾脆就在回家的路上逛街、購物、消費；又從家裡出門，到酒吧、到公園……。

入夜以後，情侶們出動，在維多利亞港，在熙攘的大街上，在公園的樹下，他們手挽手、擁抱、接吻。

6月香港，可以更鮮明的感受到燈紅酒綠、霓虹閃爍，因為入夏的天空，雖然偶有雷陣雨，甚至颱風，但更多時間是朗朗晴空，因為臨海，總是有海風吹拂，而此時情侶們覺得海風似乎都是甜的。而紫荊花則仍然在開放，偶有白蘭吐著幽香。

因為疫情 ，因為世界的動盪，因為經濟環境的嚴峻，今年6月的香港與往年大不同了。疫情肆虐幾年，對人們造成損傷，不少人精神壓抑、情緒不振。也可能有其他原因，人心多變得低落。街上的人明顯少了，即使人在街上，似乎比以往少了購物的熱情。很多人依然待在家裡，鬱鬱寡歡。還有不少的人，在思考著未來的路，也有人正在整理著行李，準備遠行，不捨的、永遠的遠行。

人們普遍認為，這幾年的動盪是深刻的，世界可能再也回不到從前了。可見的未來，也許是美好的，也許更壞，誰都不能預料。在歷史的某個特定的時刻，世界發生變動，這不是人的意志可以改變的，你遇上了，不知是幸運還是不幸，你只能接受。你努力了，也未必會得到應得的結果。歷史從來都不是直線前進的。

有人說，小至每個人，大至一個國家，命運自有定數。現在的定數不等於永遠如此，定數不表示永遠「定」在那裡。當世界各種各種力量對比發生變化時，它必定會影響每一個角落，那時，新的「定數」就會到來。

不會忘記6月的香港。